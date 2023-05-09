Про це заявила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За її словами, влада України впевнена, що зараз немає жодних об'єктивних причин для того, щоб не запрошувати нашу країну до НАТО.

Тобто політичне запрошення України до НАТО можливе і ми його чекатимемо у Вільнюсі. Сподіваємося, що союзники будуть готові обговорити це на саміті,

– додала Стефанішина.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, які теми планується обговорити на липневому саміті НАТО.

Які питання порушать на саміті НАТО

На майбутньому саміті НАТО планує активізувати для України багаторічну програму підтримки. Вона допоможе українській армії перейти з радянського до "натівського" типу озброєння.

"Ми чітко дали зрозуміти, що будемо продовжувати підтримувати, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Я також очікую, що на Вільнюському саміті члени альянсу погодять багаторічну програму. Ми працюватимемо над тим, як допомогти Україні перейти від радянських стандартів, доктрин обладнання до стандартів і доктрин НАТО, а також забезпечити повну взаємосумісність з НАТО", – заявив Столтенберг.

Також, за словами генсека, члени НАТО на саміті обговорять посилення оборони країн-учасників альянсу. Зокрема, мова йде про збільшення бюджетів на оборону.

Зауважимо, що раніше Єнс Столтенберг був з офіційним візитом в Україні. Володимир Зеленський розповів, що вони обговорили 4 основних питання: