Об этом в интервью 1+1 заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает 24 Канал.

Интересно США известно, что Украина готовит наступление в следующие недели

Членство Украины в НАТО зависит от 4 стран.

Министр иностранных дел Украины сказал, от кого зависит членство нашего государства в НАТО.

От четырех стран-членов Североатлантического союза, одна из них – особенно большая и важная в НАТО.

– отметил Кулеба,

Он добавил, что одна из этих стран "начала шататься" по поводу членства Украины в Альянсе.

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При каком условии Украина уже была бы в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что лучшие гарантии безопасности для Украины – это НАТО. Ведь там:

есть большое количество мощных государств и современного оружия,

страны вводили санкции и оказывали финансовую помощь, в частности ту, которую получила Украина.

Все поняли прочность этого Альянса,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что НАТО – это о защите, а не о наступлении, и Украина тоже хотела бы быть защищенной.

"Последняя наша встреча с Йенсом Столтенбергом (генеральный секретарь НАТО – 24 Канал) была лучше всех других. Я ему очень благодарен. Но опять же – это союзное решение", – заявил украинский лидер.

По мнению главы государства, если бы решение о вступлении в НАТО зависело от Столтенберга, Украина уже была бы в Альянсе.