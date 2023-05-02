Об этом в интервью 1+1 заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает 24 Канал.
Интересно США известно, что Украина готовит наступление в следующие недели
Членство Украины в НАТО зависит от 4 стран.
Министр иностранных дел Украины сказал, от кого зависит членство нашего государства в НАТО.
От четырех стран-членов Североатлантического союза, одна из них – особенно большая и важная в НАТО.
– отметил Кулеба,
Он добавил, что одна из этих стран "начала шататься" по поводу членства Украины в Альянсе.
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При каком условии Украина уже была бы в НАТО
Президент Владимир Зеленский заявил, что лучшие гарантии безопасности для Украины – это НАТО. Ведь там:
- есть большое количество мощных государств и современного оружия,
- страны вводили санкции и оказывали финансовую помощь, в частности ту, которую получила Украина.
Все поняли прочность этого Альянса,
– заметил Зеленский.
Он добавил, что НАТО – это о защите, а не о наступлении, и Украина тоже хотела бы быть защищенной.
"Последняя наша встреча с Йенсом Столтенбергом (генеральный секретарь НАТО – 24 Канал) была лучше всех других. Я ему очень благодарен. Но опять же – это союзное решение", – заявил украинский лидер.
По мнению главы государства, если бы решение о вступлении в НАТО зависело от Столтенберга, Украина уже была бы в Альянсе.