Страны Североатлантического союза заблокированы в переговорах по определению следующих шагов на пути Украины к вступлению в НАТО. Дело в том, что члены пытаются преодолеть разногласия по поводу того, как быстро Киев должен быть "подтянут под трансатлантический щит безопасности в период острой вражды с Россией". Об этом сообщает влиятельная американская газета.

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Дискуссии активизировались незадолго до саммита

Издание отмечает, что дискуссии активизировались за несколько недель до того, как лидеры стран НАТО 11 – 12 июля соберутся в Вильнюсе. В частности, чтобы закрепить планы по укреплению обороны против российского агрессора

Официальные лица из стран НАТО, многие из которых говорили на условиях анонимности, чтобы подробно рассказать о деликатных дипломатических дискуссиях, заявили, что среди 31 члена альянса есть консенсус, что, несмотря на поддержку Киева, НАТО не будет посылать Украине официальное приглашение присоединиться 11 – 12 июля к встрече,

– отмечает WP.

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Обсуждения по членству Украины продолжаются

Страны Восточной Европы настаивают на конкретных шагах, включая потенциальную преданность временным рамкам вступления Украины. Тем временем США и некоторые государства Западной Европы выступают за меньшие шаги, в частности, бюрократическое повышение в орган НАТО – Украина или решение о дальнейшем расширении технической поддержки Альянса для оборонного сектора нашего государства.

Вильнюсский саммит не будет историческим без решения о будущем Украины в Альянсе,

– заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

Несмотря на трудности, связанные с вступлением государства, находящегося в разгаре войны, Украина считает, что НАТО "должна определить путь нашего членства и задать алгоритм движения к вступлению, вместо очередного повторения заявления о "политике открытых дверей", подчеркнула Галибаренко. Она добавила, что этого недостаточно.

Высокопоставленный чиновник Минобороны Эстонии Туули Данетон отметил, что Вильнюсский саммит дает возможность послать Украине сильный сигнал: "После всех переживших их страданий их место – в НАТО, и они более чем рады присоединиться".

Между тем официальные лица стран Балтии предложили, чтобы Альянс, кроме повторения формулы 2008 года, согласно которой Украина получит вступление в неопределенный срок, направил официальное приглашение к членству в Вильнюсе, или запустил процесс установления временных границ и конкретных условий для вступления, даже если понадобится больше времени из-за войны.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его "список желаний" для Вильнюса включает в себя "обеспечение соответствующего пути" для Украины в НАТО. Также отметил, что в преддверии саммита обсуждается "уровень политической воли" относительно того, как быстро действовать.

Несмотря на разные взгляды, официальные лица отметили важность проектирования единства.

"Цель между нынешним временем и Вильнюсом состоит в том, чтобы достичь соглашения, которое демонстрирует единство и ощутимую поддержку Украины, поддерживает политику открытых дверей и демонстрирует прогресс на пути к членству, уважая при этом беспокойство некоторых стран-членов", – сказал британский дипломат.

В то же время чиновник Минобороны Эстонии отметил, что Кремль также очень внимательно следит за способностью Североатлантического альянса оставаться единым.

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Обратите внимание! Во время визита в Берлин Владимир Зеленский вместе с Олафом Шольцом подписали декларацию о поддержке Украины на пути к членству в НАТО. Кстати, похожий документ также подписала Франция.