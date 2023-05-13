Позиции Эрдогана очень сильно пошатнули разрушительное землетрясение, от которого страна еще не скоро придет в себя, а также экономические проблемы и инфляция. Реальный шанс на победу имеет его соперник – лидер от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу. 24 Канал проанализировал, у кого самые высокие шансы на победу и чего ждать Украине от вероятной смены власти.

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Какая система выборов действует в Турции Смешанная система объединяет в себе как "мажоритарку" – для президентских выборов, так и пропорциональное голосование – для выборов депутатов в парламент. Партия получает столько мест в законодательном органе, сколько получила голосов избирателей. Чтобы войти в парламент, политсила должна набрать не менее 7% голосов. Что интересно, закон не запрещает создавать союзы между партиями.



В то же время президента турки выбирают, как правило, в два тура. Если ни один из кандидатов не получает большинство в первом туре, проводят второй тур, куда проходят два кандидата, набравшие больше голосов. Во втором туре один из двух кандидатов должен набрать более 50% голосов, чтобы быть избранным – он запланирован на 28 мая.



Биллборды с Эрдоганом и Кылычдароглу на юго-востоке Турции / фото Ozan Kose / AFP / Getty Images

Второго тура может и не быть: о чем свидетельствуют последние опросы

Против него объединились 6 турецких оппозиционных партий. Лидеры оппозиции во главе с Кылычдароглу позиционируют свою борьбу как битву демократии и автократии. Также обещают забрать часть полномочий у президента и восстановить независимость правительственных органов.

Согласно данным социологической компании MAK, за Эрдогана готовы отдать свой голос около 45,4% турков, а за Кылычдароглу – 50,9% . А для победы в первом туре нужно набрать 50%+1 голос.

. А для победы в первом туре нужно набрать 50%+1 голос. В то же время исследовательский центр AREA предоставил несколько другие цифры: 46,1% по Эрдогану и 49,1% по Кылычдароглу. По данным Saros Research, 44,48% и 49,96% соответственно.



Рейтинг кандидатов в преддверии выборов / Инфографика и опросы MAK

В первом туре в общей сложности будет 4 кандидата, однако рейтинги лидера партии "Отчизна" Мухаррема Индже и представителя "Союза АТА" Синана Огана колеблются в пределах 2– 6%.

Обратите внимание! Скорее всего, голоса Индже отойдут Кылычдароглу и, вероятно, обеспечат ему победу. Индже неожиданно снял свою кандидатуру после странного скандала с опубликованными фото сексуального характера. Этим он только повысил шансы Кылычдароглу победить еще в первом туре.



Если учитывать все погрешности, вероятность второго тура высока, но не определяющая. В то же время ни Эрдоган, ни Кылычдароглу пока не имеют решающего голоса.

В борьбе за парламент борьба развернулась между тремя блоками:

Народным альянсом во главе с правящей "Партией справедливости и развития" (ПСР),

Национальным альянсом ("Стол шести", который выдвинул Кылычдароглу),

Альянсом труда и свободы, возглавляемым прокурдской Народно-демократической партией (НДП). Курды уже заверили в поддержке Кылычдароглу.

Вмешивается ли Россия в турецкие выборы Кемаль



Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отверг обвинения и заверил, что "Москва не вмешивается во внутренние дела и в электоральные процессы других стран и ценит отношения с Турцией". Кемаль Кырычдароглу уже заявил о вмешательстве России в голосование. Он жестко призвал россиян "держать руки подальше от турецкого государства". По его словам, россияне "стоят за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были раскрыты. В то же время он не уточнил, какая именно российская группировка причастна. Эрдоган уже отреагировал и призвал своего соперника "постыдиться" таких обвинений.Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отверг обвинения и заверил, что "Москва не вмешивается во внутренние дела и в электоральные процессы других стран и ценит отношения с Турцией".

Что не так с Эрдоганом: причины его "падения"

Эрдоган выиграл пять парламентских выборов, два президентских и три референдума. Ему даже удалось предотвратить военный переворот. Но 14 мая власть "нового турецкого султана" (как его часто называют в СМИ) над второй по численности населения страной Европы могут ослабнуть.

Поражение Эрдогана будет означать не только конец эры. Оно положит начало значительным потрясениям в Турции, с громким эхом в регионе и во всем мире.

В конце концов Турция является 11-й крупнейшей экономикой мира, с поправкой на стоимость жизни, опережая Канаду, Италию и Южную Корею. Это ключевой и, пожалуй, самый неудобный для Запада член НАТО. Турция, без сомнения, должна оставаться мостом между Европой и хаосом Ближнего Востока и играть решающую роль в сдерживании потока беженцев в ЕС. Это также одна из немногих демократий в мусульманском мире, хотя Эрдоган в течение десятилетий активно подрывает турецкие институты.

Он делал свои первые шаги в политике как диссидент-неудачник, преследуемый светским истеблишментом Турции. Теперь он сам стал преследователем, который бросает в тюрьму оппонентов по безосновательным обвинениям, запугивает СМИ и узурпирует власть.

Эрдоган поступил так же по отношению к большому курдскому меньшинству Турции, с которым пытался дружить в первые годы своего правления. Но сейчас он исключает курдских политических лидеров как "ставленников террористов".

Ситуация накалилась и после землетрясения, которое опустошило юг Турции в феврале, унеся жизни более 50 000 человек и заставив покинуть свои дома еще 3 миллиона. Ущерб от землетрясения для страны, по данным ООН, превышает 100 млрд долларов. Эрдогана подвергли сокрушительной критике публично, обвиняя в коррупционных схемах в сфере строительства.



Экономическое положение людей ухудшилось после землетрясения, опустошившего юг Турции / Bulent Kilic / AFP / Getty Images

Кроме того, Эрдогану уже сейчас не хватает прежней энергии – его кампания была ненадолго прервана в связи с желудочным расстройством, из-за которого он заболел в прямом эфире на телевидении.

По мнению многих наблюдателей, Турция вряд ли сейчас заслуживает названия "демократия".



Можно ли называть Турцию демократией / Инфографика The Economist

Экономика Турции трещит по швам

Экономическое правление г-на Эрдогана также является одной из важнейших причин падения его рейтинга. В течение первого десятилетия его правление инфляция была преодолена, а доходы населения резко возросли. Но уже во втором десятилетии инфляция вернулась, а ВВП обвалился на 15% в долларовом эквиваленте.

На первый взгляд, странно, как Эрдоган и его партия все еще находятся в гонке за власть, учитывая состояние экономики. За последние два года лира потеряла 60% своей стоимости по отношению к доллару, анализирует ситуацию The Economist.

Деньги утекают из Турции: всего пять лет назад иностранные инвесторы владели 64% турецких акций и 25% турецких государственных облигаций, а сейчас – только 29% и 1%. Дефицит текущего счета в январе достиг рекордных 10 миллиардов долларов.



Безумная инфляция (осенью она достигла 86% в годовом измерении и остается на уровне более 40%) привела к обнищанию миллионов турков. Более того, падение инфляции эксперты частично объясняют нерациональным поддержанием обменного курса центральным банком. Он продает, возможно, 1 миллиард долларов в день, значительную часть из которых занимает, чтобы замедлить падение лиры. Учитывая доллары, которые он должен другим центральным банкам и отечественным коммерческим банкам, его валютные резервы являются отрицательными и составляют почти 70 миллиардов долларов. Дальнейшая девальвация лиры, а следовательно и более высокая инфляция, неизбежны, когда закончатся доллары для продажи.

Эрдоган пытается отвлечь внимание от всего этого, указывая на многочисленные успехи, которых Турция достигла при его правлении. Только за последний месяц он открыл первую в стране атомную электростанцию (вместе с Путиным), отметил открытие крупного газового месторождения в Черном море, сел за руль первого в Турции электромобиля и представил первый авианосец. Месседж, который должны донести такие проекты, заключаются в том, что Эрдоган бросил вызов Западу, превратив Турцию в мировое государство, и что все лучшее впереди.

Если вам интересно, почему его рейтинг до сих пор превышает 40%, то одна из причин – это идея величия Турции,

– считает аналитик Галип Далай.



Как росла и обрушилась экономика при Эрдогане / Инфографика The Economist

Он поссорился с США и ЕС, которые снеачала приветствовали его за помощь в укреплении турецкой демократии, а теперь обвиняют в ее ослаблении. Во всех этих сферах – поддержка демократии, оздоровление экономики, преодоление социальных разногласий и активной внешней политике, возникает строгий выбор между реформаторской оппозицией и авторитарным и непримиримым Эрдоганом.

Кто такой Кемаль Кылычдароглу и как он относится к Украине

Кемаль Кылычдарогл – экс-чиновник Министерства финансов и глава государственного пенсионного агентства, чья скромная личность ярко диссонирует с масштабными выступлениями Эрдогана. 74-летний политик возглавляет основную оппозиционную политсилу – Республиканскую народную партию (РНП), которую основывал сам "отец нации" Мустафа Кемаль Ататюрк.

В Турции описывают Киличдароглу как "вежливого, спокойного человека – хорошего государственного служащего, знающего, как работать в комнате тихо", и которого можно недооценить.

Пока господин Эрдоган перерезает ленту одного мегапроекта за другим, Кылычдароглу записывает видео на своей скромной кухне с одинокой луковицей – как реквизитом для обсуждения инфляции.

Лидер оппозиции хотел донести до избирателей мнение о том, что ужасная инфляция нанесла вред каждой семье. К примеру, цена килограмма лука, жизненно важного для турецкой кухни, выросла примерно в пять раз за последние 18 месяцев.



Кемаль Кылычдароглу держит луковицу, которая, по его словам, может достичь 100 турецких лир, если Реджеп Тайип Эрдоган останется при власти / фото CHP

Он также уверяет, что восстановит независимость судов, вернет власть парламенту и отменит закон об оскорблении президента. Оппозиция также обещает положить конец политике Эрдогана по освобождению избранных мэров и выплатить компенсации тем, кто был неправомерно уволен после переворота.

Не только те, кто болеет за Эрдогана, ставят под сомнение избрание Кылычдароглу как основного конкурента действующему президенту. До сих пор идут споры относительно того, сможет ли уже немолодой 74-летний Кылычдароглу руководить страной. Ведь были и гораздо более харизматичные лидеры – Экрем Имамоглу и Мансур Яваш, мэры Стамбула и Анкары.

Что касается внешней политики, то здесь позиции резко отличаются, по крайней мере, по тональности. Неуважение Эрдогана к гражданским свободам и его резкий националистический тон делают отношения с Западом неудобными, несмотря на недавние попытки сближения с обеих сторон.



Эрдоган заблокировал заявку Швеции на вступление в НАТО, утверждая, что она скрывает курдских террористов. А его правительство фактически зависит от Путина во всех видах экономической помощи – от дешевого импорта газа до кредитов и экспертизы для строительства недавно открывшейся атомной электростанции.

У Кылычдароглу в то же врямя уверяют, что Швеция может вступить в НАТО в течение месяца, если он победит на выборах. Оппозиция также пообещала улучшить отношения с ЕС, хотя это зависит как от того, преодолеет ли Европа свои опасения по поводу миграции из Турции, так и от того, улучшит ли Турция свои показатели в области прав человека.

В то же время, оппозиция почти так же скептически, как и Эрдоган, относится к безоговорочной поддержке Украины, утверждая, что войну можно закончить только путем переговоров. И здесь уже есть риски для позиции Киева относительно победы над Россией.

В то же время в интервью BBC Кылычдароглу заявил, что хочет приоритетности в отношениях с Западом, а не с Россией. Но в своей программе оппозиционные партии вообще не упомянули вторжение России в Украину, однако заявили, что будут поддерживать конструктивные отношения с обеими странами, "придерживаясь сбалансированного диалога".



Кемаль Кылычдароглу / фото Getty Images

Хотя его избрание не решит все проблемы в Турции, оно, вероятно, заметно снизит напряжение в обществе.

Украинский вопрос в турецких выборах

Следует отметить, что тема войны в Украине почти не поднималась во время президентской кампании. Внешняя политика вообще не слишком интересует обычных турков. В стране на первый план выходят, скорее, экономические вопросы, рост цен, проблема миллионов беженцев из охваченных войнами стран Ближнего Востока.

Правда, Эрдоган использует нарратив относительно важной роли посредника между воюющими Россией и Украиной, а также успеха зернового соглашения, как победы дипломатии Анкары.

Большинство экспертов уверяют, что в случае победы Кылычдароглу кардинально ситуация не изменится. В отношениях между Украиной и Турцией вряд ли стоит ожидать серьезных изменений, каким бы ни был результат выборов. Эрдоган, хотя и авторитарный лидер, в вопросе войны против Украины и той же оккупации Крыма его позиция вполне последовательна.

Турция, как член НАТО и союзник США, и дальше будет поддерживать Украину политически и частично даже в военной сфере . И все же Анкара уж точно не откажется от экономического партнерства с Россией.

. Вероятно, сближение с США и ЕС также поможет сдвинуть с мертвой точки борьбу со скандальным обходом санкций против России .

. Очевидно, что ждать от Турции введения каких-либо ограничений против режима Путина не стоит . Также у Кылычдароглу, которого называют более прозападным политиком, совсем не такие теплые и доверенные отношения с Путиным и его приспешниками.

. Также у Кылычдароглу, которого называют более прозападным политиком, совсем не такие теплые и доверенные отношения с Путиным и его приспешниками. Также следует ожидать, что новая власть после выборов будет дальше осуждать аннексию Крыма, поддерживать крымских татар. А также вряд ли Кылычдароглу осмелится открыть Босфор для российского военного флота.

Отдаст ли Эрдоган власть "без крови"

Некоторые сторонники оппозиции опасаются, что Эрдоган откажется передать власть, если проиграет. Более того, даже может устроить фейковый переворот под вымышленным предлогом.

Мой народ не отдаст эту страну президенту, которого поддерживает РПК (Рабочая партия Курдистана). Мы не позволим пьяницам и повесам выйти на сцену. Господин Кемаль, вы можете пить бочками, ничто вас не вылечит. Мы не позволим Кылычдароглу, который идет бок о бок с террористами, разделить нашу родину,

– заявил он 1 мая на митинге с участием более 1,6 миллиона человек.

Несколькими днями ранее министр внутренних дел предупредил о "попытке политического переворота при поддержке Запада" в день выборов.

Эрдоган также обвинил оппозицию в поддержке ЛГБТ-меньшинств и пообещал "похоронить ее в урнах для голосования". Эти слова стали ответом на обещание оппонента превратить Турцию "в рай, где все живут в мире" и не допустить дискриминации по какому-либо признаку.



Многотысячный митинг Эрдогана в Стамбуле / фото EPA/UPG

Такая риторика вызывает беспокойство, что Эрдоган, возможно, по указанию членов своего ближайшего окружения может сорвать выборы или обжаловать их результаты, особенно в случае незначительного проигрыша.

Кылычдароглу, однако, отвергает такие опасения, заявляя, что уверен в честности голосования, а Эрдоган не отважится бросить вызов народному волеизъявлению, от которого зависит его легитимность.

Но даже если Эрдоган проиграет, немногие поспешат писать ему политический некролог. Особенно если возникнут вопросы о том, как оппозиция будет держаться вместе, когда столкнется с огромными вызовами, стоящими перед Турцией.