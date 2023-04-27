СМИ заявили, что в прямом эфире у Эрдогана произошел инфаркт во время брифинга с журналистами. Эфир пришлось прерывать. В пресс-службе информацию СМИ отрицают и уверяют, что это всего лишь "легкая простуда". Журналисты не очень доверяют официальным заявлениям, ведь Эрдоган очень беспокоится за свою политическую карьеру. Что известно о турецком президенте читайте на 24 Канале.

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Юность, учеба и религиозная деятельность

12-й президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган родился в стамбульском районе Бейоглу 26 февраля 1954 года. У его родителей грузинские корни. В 1965 году он окончил начальную школу Пияле Паша, а в 1973 году религиозный лицей имама Хатипа (Imam Hatip Lisesi) в Стамбуле. Для поступления в университет религиозного диплома было недостаточно, поэтому Эрдоган также сдал дополнительные экзамены в лицее Эйюп (Eyup Lisesi).

Его семья была бедной, поэтому еще в школе он подрабатывал уличной торговлей. При этом уже юношей он был очень религиозным. Собственно, поэтому 1975 – 1976 годах Эрдоган даже возглавлял молодежный центр происламистской Партии национального спасения Milli Selamet Partisi в стамбульском районе Бейоглу и молодежное отделение партии в Стамбуле.



Эрдоган в молодости / Business Insider

Также он любил футбол, которым активно занимался в составе ряда юношеских команд в тайне от своего отца, ведь тот не одобрял это увлечение. Кроме того, он был активистом "Национальной турецкой студенческой ассоциации".

Семья. В 1978 году Реджеп Эрдоган женился. Вместе с женой Амине Эрдоган они вырастили 4 детей: Ахмет Бурак Эрдоган, Сюмейе Эрдоган Байрактар, Эсра Эрдоган и Билал Эрдоган.



Эрдоган с женой / Фото AP

В 1981 году будущий президент Турции получил высшее образование на факультете экономики и коммерческих наук Университета Мармара.

После военного переворота 1980 года, когда деятельность всех действующих политических партий запретили, Эрдоган работал менеджером в частном секторе и занимался бизнесом, а в 1982 году ушел в армию.

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Эрдоган вернулся в политику в 1983 году, когда была основана "Партия благосостояния" Refah Partisi, которая идеологически походила на "Партию национального спасения". Уже через год он возглавил эту партию в Бейоглу, а в 1985 году стремительно ворвался в высший руководящий совет партии. Впоследствии он несколько раз пытался протиснуться в парламент, однако не удавалось.

Политическая карьера Эрдогана поднялась в 1994 году, когда он стал мэром Стамбула. Ему удалось озеленить город, разобраться с социальными проблемами и решить ряд проблем с вывозом мусора и обеспечением водой. Эрдоган быстро приобрел популярность среди горожан и это не мешало ему поддерживать исламистскую политику. К примеру, ограничивая потребление алкогольных напитков в Стамбуле.

В 1998 году Эрдоган был публично осужден за декламирование стихов исламского содержания на митинге, который проходил в декабре 1997 года в провинции Сиирт. Поэтому он ушел с должности мэра. Интересно, что само стихотворение не было запрещено и даже входило в книгу, рекомендованную Министерством образования Турции. Однако суд приговорил Эрдогана к десятимесячному заключению, но его досрочно освободили через 4 месяца. После этого он вступил в партию, которую тоже быстро запретили.

В августе 2001 года образовалась "Партия справедливости и развития" Adalet ve Kalkinma Partisi, Эрдоган был одним из ее основателей и возглавил партию. Через год эта партия получила большинство мест в парламенте, что позволило сформировать однопартийное правительство. Это дало возможность проводить реформы независимо от других политических партий.

Интересно. Хотя Эрдоган возглавлял партию, по закону он не мог войти ни в парламент, ни в правительство из-за прошлой судимости, поэтому правительство возглавил соратник Эрдогана Абдуллах Гюль (Abdullah Gul). Однако до 2003 году парламент изменил законодательство, в результате чего Эрдоган сначала стал депутатом парламента, а затем премьер-министром.

Противоречивые моменты в политике Эрдогана

Одним из важнейших достижений Эрдогана на посту премьер-министра считается денежная реформа, которая прошла в 2004 – 2005 годах и привела к уменьшению инфляции и развитию инфраструктуры. При этом не все было так радостно – в стране ущемляли свободу слова. Инакомыслящих преследовали по статье 301 Уголовного кодекса, которая запрещает оскорбление "турецкости". В частности, преследовали известного писателя Орхана Памука – лауреата Нобелевской премии, а также журналиста армянского происхождения Гранта Динка, которого впоследствии убили.

Кроме того, у Эрдогана были неоднозначные отношения с США. Хотя Турция постоянно представлялась как один из основных американских союзников на Ближнем Востоке, внешний курс правительства Эрдогана был направлен в противоположную сторону. В частности, в 2003 году он не пропустил американские войска в Ирак, из-за чего ему удалось построить тесные связи со странами Ближнего Востока.

Вдобавок правительство Эрдогана пыталось как-то решить проблему курдского сепаратизма на юго-востоке страны, хотя сначала его партия отрицала эту проблему. Во второй половине 2007 года Эрдоган отказался увеличить объем преподавания на курдском языке и в том же году турецкая армия начала проводить боевые операции Рабочей партии Курдистана, в том числе на территории Ирака, а в 2008 году Эрдоган решил попробовать "метод пряника", заявив о новых инвестициях в экономику курдских районов

В марте 2008 года генеральный прокурор Турции потребовал прекратить деятельность "Партии справедливости и развития". Также он хотел запретить ее руководителям, в частности Эрдогану, участвовать в любых партиях в течение пяти лет. Из-за этого правительство с подачи партии Эрдогана принял символическую поправку к статье 301, что якобы смягчило наказание за ее нарушение. После этого года Верховный суд Турции объявил незаконным требование генерального прокурора.

В первой половине 2010 года Реджеп Эрдоган с несколькими министрами приехал в Афины. Глава МИД Турции Ахмет Давутоглу заявил, что турецкое правительство работает над созданием "атмосферы психологических изменений" в отношениях между двумя странами. Однако к концу того же года международная организация "Wikileaks" опубликовала данные о том, что Турция планирует войну с Грецией и поддерживает Аль-Каиду. Эрдоган пообещал уйти в отставку, если эти обвинения подтвердятся, но начал требовать США наказать организацию за "клевету".

Президентские выборы

10 августа 2014 года Эрдоган стал президентом Турции. Эти выборы были первыми всенародными выборами президента страны – ранее лидер избирался парламентом.

24 июня 2018 года в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы, которые объявил Эрдоган, заявляя, что хочет лишить страну "болезней старой системы". На митинг против президента вышли миллионы турок, однако он во второй раз победил в первом туре (за него проголосовали 53% избирателей).

Отметим, что выборы в Турции, которые пройдут уже в 2023 году, называют самыми важными в Европе. Против Эрдогана объединились 6 турецких оппозиционных партий, которые хотят покончить с 20-летним правлением действующего президента. Они прямо декларируют это как борьбу демократии против автократии, обещая уменьшить полномочия президента и восстановить независимость правительственных органов.

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Чистки несогласных

20 июля 2016 года Эрдоган объявил чрезвычайное положение, заявив, что в стране планируется переворот. Он должен был длиться 2 месяца, но длился до 2018 года. В этот период проходили комплексные чистки независимых СМИ и настроенных против Эрдогана граждан. К марту 2018 года было арестовано более 50 000 человек, а более 160 000 уволено с работы.

В августе 2016 года Эрдоган начал арестовывать журналистов, которые публиковали или собирались опубликовать статьи, в которых высказывались подозрения относительно коррупции в администрации Эрдогана. В то время количество заключенных в Турции было больше, чем в любой другой стране, даже в Северной Корее, на Кубе, в России и Китае вместе взятых.

В январе 2016 года более тысячи ученых подписали петицию, которая критикует военные действия Турции против этнических курдских городов и районов на востоке страны. Ученые призывали прекратить насилие. Эрдоган обвинил их в "террористической пропаганде". В течение нескольких дней было арестовано более 30 подписантов.

8 июля 2018 года Эрдоган уволил 18 000 чиновников за связи с американским священнослужителем Фетхуллахом Гюленом. Также были уволены 9000 офицеров полиции, 5000 – из вооруженных сил, а также сотни ученых.

Отношения с другими странами

Как Эрдоган относится к России

В мае 2010 года Турция и Россия подписали 17 соглашений об укреплении сотрудничества в энергетической и других отраслях, включая договоры о строительстве первой в Турции атомной электростанции и строительстве нефтепровода от Черного моря до Средиземного моря. Лидеры двух стран также подписали соглашение о безвизовом режиме, которое позволяет туристам бесплатно въезжать в другую страну и находиться там до 30 дней.

В отношениях Эрдогана с Путиным было несколько ссор, связанных с политикой России в Армении и Сирии. В частности, в ноябре 2015 года Турция сбила российский самолет СУ-24, нарушивший воздушное пространство страны на границе с Сирией. Это был первый случай за 62 года, когда российский военный самолет был сбит истребителями НАТО. Тогда Эрдоган заявил, что его страна может покупать газ где-то в другом месте, однако впоследствии политики помирились.

После полномасштабного вторжения в Украину отношения между странами сохранились и Турция продолжает экономические отношения с агрессором, правда, страна все-таки закрыла Босфор и Дарданеллы для всех российских военных кораблей, что очень помогло Украине.

Поддержка Украины в войне

Несмотря на то, что Эрдоган поддерживает связь с Путиным, он осуждает российскую агрессию, поддерживает Украину и помогает Киеву, в частности, оружием. Также с его помощью заработал "зерновой коридор" и удалось провести эвакуацию героев "Азовстали". Однако, к сожалению, многие из них до сих пор находятся в плену. Следует заметить, что 5 освобожденных из российского плена командиров полка "Азов" находятся в Турции под протекцией президента.

18 августа 2022 года Эрдоган впервые с начала полномасштабной войны приехал в Украину во Львов. Там он встретился с президентом Владимиром Зеленским.



Эрдоган и Зеленский во Львове / Фото Офис Президента

Но, конечно, не без ложки дегтя. Эрдоган – главный лоббист идеи "мирных переговоров" Украины и России. Хотя основа мирного плана Украины проста – вывод российских войск с территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года.

Несогласие с НАТО: почему Эрдоган против вступления Швеции в Альянс

Швеция хочет стать членом НАТО, однако Эрдоган заявил, что не поддерживает вступление страны. Дело в том, что Швеция скрывает членов Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической группой. Эрдоган требует экстрадиции всех членов партии, однако шведы на это не соглашаются. Отношения между обеими странами очень напряженные, однако Альянс надеется убедить турецкого лидера.