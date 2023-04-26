В частности, об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин. Он считает, что "кровопролитие в Украине" следует остановить, а затем можно пять лет вести мирные переговоры.
Смотрите также "Я сильно простудил желудок": Эрдогану стало плохо в прямом эфире
В Турции выступают за переговоры
"Давайте приложим максимум усилий для прекращения войны в Украине. Продолжение этой войны и расширение ее рамок угрожают глобальным бедствием. Важно остановить эту войну и предпочесть дипломатию", – говорит он.
По его словам, Турция и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган готовы взять на себя роль в этом вопросе. Он подчеркнул, что мир не должен видеть гибель еще десятков тысяч человек в Украине.
"Вместо того чтобы продолжить войну, остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, "остановим кровопролитие". Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации", – добавил Калин.
Украине уже не в первый раз предлагают "мирные переговоры"
- В последнее время некоторые страны распространяют нарративы мирных переговоров с Россией. Однако в Украине на такие предложения реагируют достаточно остро. В частности Алексей Данилов заявил, что украинским защитникам необходимо оружие, а не стол переговоров.
- Хотя секретарь СНБО не сказал, чьи мирные нарративы подразумевают, однако в последнее время именно Эммануэль Макрон их пропагандирует. Советник Офиса Президента, комментируя "мирный план" президента Франции, заявил, что сейчас мы имеем забыть слово "мирные", а никаких переговоров не будет.
- Выступить посредником в "мирных переговорах" с Россией недавно предложил Ирак. В МИД Украины поблагодарили за такое предложение, но подчеркнули, что стране важна территориальная целостность.