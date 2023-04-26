В частности, об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин. Он считает, что "кровопролитие в Украине" следует остановить, а затем можно пять лет вести мирные переговоры.

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В Турции выступают за переговоры

"Давайте приложим максимум усилий для прекращения войны в Украине. Продолжение этой войны и расширение ее рамок угрожают глобальным бедствием. Важно остановить эту войну и предпочесть дипломатию", – говорит он.

По его словам, Турция и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган готовы взять на себя роль в этом вопросе. Он подчеркнул, что мир не должен видеть гибель еще десятков тысяч человек в Украине.

"Вместо того чтобы продолжить войну, остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, "остановим кровопролитие". Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации", – добавил Калин.

Украине уже не в первый раз предлагают "мирные переговоры"