Зокрема, про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин. Він вважає, що "кровопролиття в Україні" слід зупинити, а потім можна п'ять років вести мирні переговори.
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У Туреччині виступають за перемовини
"Давайте докладемо максимум зусиль для припинення війни в Україні. Продовження цієї війни та розширення її рамок загрожують глобальним лихом. Важливо зупинити цю війну і віддати перевагу дипломатії", – говорить він.
За його словами, Туреччина та особисто президент Реджеп Тайіп Ердоган готові взяти на себе роль у цьому питанні. Він наголосив, що світ не повинен бачити загибель ще десятків тисяч людей в Україні.
"Замість того, щоб продовжити війну, зупинімося на варіанті трьох чи п'яти років мирних переговорів. Головне, "зупинимо кровопролиття". Обговоримо можливості просування діалогу з урахуванням нинішньої ситуації", – додав Калин.
Україні вже не вперше пропонують "мирні переговори"
- Останнім часом деякі країни поширюють наративи щодо мирних переговорів з Росією. Проте в Україні на такі пропозиції реагують досить гостро. Зокрема Олексій Данілов заявив, що українським захисникам необхідна зброя, а не стіл переговорів.
- Хоча секретар РНБО не сказав, чиї мирні наративи має на увазі, проте останнім часом саме Еммануель Макрон їх пропагує. Радник Офісу Президента, коментуючи "мирний план" президента Франції, заявив, що нині ми маємо забути слово "мирні", а ніяких переговорів не буде.
- Виступити посередником у "мирних перемовинах" з Росією нещодавно запропонував Ірак. У МЗС України подякували за таку пропозицію, але наголосили - країні важлива територіальна цілісність.