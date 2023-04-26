У вівторок, 25 квітня, турецький лідер виступав з трьома передвиборчими промовами. Відбувалось це якраз напередодні парламентських і президентських виборів, що уже ось-ось мають відбуватися, а саме – 14 травня.

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"У мене серйозна застуда"

Зауважимо, що після цього виступу він вирушив на спільне інтерв'ю з Ulke TV і 7 каналом, яке відбувалось у прямому ефірі. Проте почалося все на півтори години пізніше від запланованого часу. І все через те, що Ердоган мав щільний графік.

А вже під час самого інтерв'ю він перервав розмову, адже йому стало погано. Відбулось це всього через 10 хвилин після початку шоу.

Я сильно застудив шлунок. Ми багато працюємо. У мене серйозна застуда. Я підхопив шлунковий грип. Я навіть думав, чи нам не скасувати програму. Але ми обіцяли та прийшли. Ми теж часом стикаємося з такими проблемами, перепрошую у всіх наших громадян, які зараз перебувають біля телеекранів,

– сказав президент Туреччини.

Згодом він вийшов, а коли повернувся, пояснив, що хворіє на "шлунковий грип".

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Вибори в Туреччині

Очевидно, що травневі вибори будуть для президента Реджепа Ердогана справжнім випробуванням, оскільки він змагатиметься за ще один термін перебування у кріслі глави держави. Маючи за плечима 20 років правління, Ердоган фактично зіткнувся з критичним моментом у своїй політичній кар'єрі.

Важливо, що результати цих виборів не лише визначатимуть керівництво країни, а й суттєво вплинуть на траєкторію розвитку її економіки, а також на її роль у поточних конфліктах на Близькому Сході та російсько-українській війні. Також усі погляди будуть прикуті до Туреччини, оскільки країна готується прийняти ключове рішення, яке визначить її майбутнє.