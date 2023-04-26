Во вторник, 25 апреля, турецкий лидер выступал с тремя предвыборными речами. Происходило это как раз накануне парламентских и президентских выборов, которые уже вот-вот должны проходить, а именно – 14 мая.

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"У меня серьезная простуда"

Заметим, что после выступления он отправился на совместное интервью с Ulke TV и 7 каналом, которое проходило в прямом эфире. Однако началось все на полтора часа позже запланированного времени. И все потому, что Эрдоган имел плотный график.

А уже во время интервью он прервал разговор, ведь ему стало плохо. Произошло это спустя всего 10 минут после начала шоу.

Я сильно простудил желудок. Мы много работаем. У меня серьезная простуда. Я подхватил желудочный грипп. Я даже думал, не отменить ли нам программу. Но мы обещали и пришли. Мы тоже порой сталкиваемся с такими проблемами, извиняюсь у всех наших граждан, которые сейчас находятся у телеэкранов,

– сказал президент Турции.

Впоследствии он вышел, а когда вернулся, объяснил, что болеет "желудочным гриппом".

Эрдогану сделалось плохо в прямом эфире: смотрите видео со СМИ

Выборы в Турции

Очевидно, что майские выборы будут для президента Реджепа Эрдогана настоящим испытанием, поскольку он будет соревноваться еще за один срок пребывания в кресле главы государства. Имея за плечами 20 лет правления, Эрдоган фактически столкнулся с критическим моментом в своей политической карьере.

Важно, что результаты этих выборов не только определят руководство страны, но и существенно повлияют на траекторию развития ее экономики, а также на ее роль в текущих конфликтах на Ближнем Востоке и российско-украинской войне. Все взгляды будут прикованы к Турции, поскольку страна готовится принять ключевое решение, которое определит ее будущее.