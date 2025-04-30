Сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Дональда Трампа по случаю 100 дней своего президентства.
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02:35, 30 апреля
Трамп обвинил администрацию Байдена в том, что она позволяла "иммигрантам насиловать и убивать" американцев. Президент США также заявил, что Байден не был заинтересован в помощи американским рабочим.
02:35, 30 апреля
Трамп описал первые 100 дней своего второго срока как "революцию здравого смысла".