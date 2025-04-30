Повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Дональда Трампа з нагоди 100 днів свого президентства.
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02:35, 30 квітня
Трамп звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона дозволяла "іммігрантам ґвалтувати та вбивати" американців. Президент США також заявив, що Байден не був зацікавлений у допомозі американським робітникам.
02:35, 30 квітня
Трамп описав перші 100 днів свого другого терміну як "революцію здорового глузду".