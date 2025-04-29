Він підтвердив, що може посилити допомогу Україні на тлі жорстокості російських окупантів. Про це повідмляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа The Atlantic.

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Трампа дратують дії Путіна

Видання The Atlantic було на слуху під час розкриття скандалу Signalgate за участю міністра оборони США Піта Гегсета та інших високопосадовців Білого дому. Трамп дав виданню інтерв'ю.

На запитання про модливе збільшення військової допомоги Україні Трамп відповів, що допомога не обов'язково повинна бути збройною.

Це не обов'язково має бути зброя з кулями. Це може бути зброя з санкціями. Це може бути зброя з банківськими операціями. Це може бути багато інших видів зброї,

– підкреслив Трамп.

Він зазначив, що дії Путіна можуть схилити його до України.

Не обов'язково до Зеленського, але до України, так. Мені було важко із Зеленським,

– каже Трамп.

Президент США також вважає, що питання закінчення війни в Україні зараз на вирішальному етапі.

"Не обов'язково до Зеленського, але до України, так. Мені було важко із Зеленським", – вважає він.