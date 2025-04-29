Так, деякі радники Трампа навчилися діяти за неофіційним правилом: вони починають щось робити тільки після того, як він скаже це вдруге, передає 24 Канал.

Дивіться також У команді Трампа серйозно готуються до можливого імпічменту, – Axios

"Каже багато маячні"

Це необхідне й важливе правило, бо, як пояснив один із радників, "він каже багато всякої маячні". Так, наприклад, лише, коли Трамп вдруге згадав, що хоче взяти під контроль Центр Кеннеді, його помічники взялися до справи, і на початку лютого Трамп звільнив більшість членів ради та призначив себе головою.

У матеріалі видання також йдеться про те, завдяки чому Трампові вдалося повернутися до Білого дому. Свій "камбек" він почав планувати після поразки на виборах у 2020 році.