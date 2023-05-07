Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, в целом кардинальных изменений для Украины не произойдет, если президентом станет оппонент Эрдогана.

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Изменение риторики в отношении НАТО

Рейтерович отметил, что если главой Турции станет Кылычдароглу, то кардинальных изменений в контексте вопроса войны в Украине не будет. Важно, что Турция продолжит признавать территориальную целостность Украины. Также останется зерновое соглашение.

Политолог считает, что некоторые изменения для Украины все же могут произойти. К примеру, Турция может изменить риторику дальнейшего расширения НАТО.

Возможно, несколько изменятся подходы Турции к дальнейшему расширению НАТО. Это положительный момент, потому что относительно Швеции и Украины, по моему мнению, не будут относиться так придирчиво, как это делает Эрдоган. Он преследует свои интересы, связанные его режимом,

– предположил он.

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Также Игорь Рейтерович отметил, что отношения Турции и России могут стать более формальными. Такого общения, которое было у Эрдогана с Владимиром Путиным, скорее всего, уже не будет.

"Кандидат от оппозиции неоднократно говорил, что не принимает такой тип поведения, и считает, что Турция должна действовать по-другому. Кстати, будет больше полномочий у министерств. Министр иностранных дел, экономики могут быть более активными в этих вопросах, чем президент Турции", – добавил собеседник.

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