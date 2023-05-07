Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, в целом кардинальных изменений для Украины не произойдет, если президентом станет оппонент Эрдогана.
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Изменение риторики в отношении НАТО
Рейтерович отметил, что если главой Турции станет Кылычдароглу, то кардинальных изменений в контексте вопроса войны в Украине не будет. Важно, что Турция продолжит признавать территориальную целостность Украины. Также останется зерновое соглашение.
Политолог считает, что некоторые изменения для Украины все же могут произойти. К примеру, Турция может изменить риторику дальнейшего расширения НАТО.
Возможно, несколько изменятся подходы Турции к дальнейшему расширению НАТО. Это положительный момент, потому что относительно Швеции и Украины, по моему мнению, не будут относиться так придирчиво, как это делает Эрдоган. Он преследует свои интересы, связанные его режимом,
– предположил он.
Рейтерович о выборах президента в Турции: смотрите видео
Как изменятся отношения Турции и России
Также Игорь Рейтерович отметил, что отношения Турции и России могут стать более формальными. Такого общения, которое было у Эрдогана с Владимиром Путиным, скорее всего, уже не будет.
"Кандидат от оппозиции неоднократно говорил, что не принимает такой тип поведения, и считает, что Турция должна действовать по-другому. Кстати, будет больше полномочий у министерств. Министр иностранных дел, экономики могут быть более активными в этих вопросах, чем президент Турции", – добавил собеседник.
Выборы президента в Турции: главное
- Выборы в Турции, которые пройдут уже 14 мая 2023 года, называют важнейшими в Европе. Против Эрдогана объединились 6 турецких оппозиционных партий, которые хотят покончить с 20-летним правлением действующего президента. Они прямо декларируют это как борьбу демократии против автократии, обещая снизить полномочия президента и восстановить независимость правительственных органов.
- Результаты опросов демонстрируют, в первом туре избрать нового президента, вероятнее всего, не удастся, ведь оба основных кандидата не получат более 45%. Однако одна из социологических компаний спрогнозировала победу в первом туре Эрдогана с 48,6%, а его конкурент Кылычдароглу одержит 44,1%.
- Эрдоган в ожидании выборов провел масштабный митинг в Анкаре. По некоторым оценкам поддержать его пришли несколько сотен тысяч человек. Действующий президент призвал своих сторонников быть максимально активными.
- Лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу также провел митинг в Измире, где заявил, что надеется одержать победу в первом туре выборов.