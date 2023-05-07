Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, загалом кардинальних змін для України не відбудеться, якщо президентом стане опонент Ердогана.

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Зміна риторики щодо НАТО

Рейтерович зазначив, що якщо главою Туреччини стане Киличдароглу, то кардинальних змін у контексті питання війни в Україні не буде. Важливо, що Туреччина продовжить визнавати територіальну цілісність України. Також залишиться зернова угода.

Політолог вважає, що деякі зміни для України все ж можуть відбутись. До прикладу, Туреччина може змінити риторику щодо подальшого розширення НАТО.

Можливо, дещо зміняться підходи Туреччини до подальшого розширення НАТО. Це позитивний момент, бо щодо Швеції та України, на мою думку, не будуть ставитись так прискіпливо, як це робить Ердоган. Він переслідує свої інтереси, пов’язані з режимом, який він сформував,

– припустив він.

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Як зміняться відносини Туреччини та Росії

Також Ігор Рейтерович відзначив, що відносини Туреччини та Росії можуть стати більш формальними. Такого спілкування, яке було в Ердогана з Путіним, швидше за все, вже не буде.

"Кандидат від опозиції неодноразово говорив, що не приймає такий тип поведінки, і вважає, що Туреччина повинна діяти по-іншому. До речі, буде більше повноважень у міністерств. Міністр закордонних справ, економіки можуть бути більш активними у цих питаннях ніж президент Туреччини", – додав співрозмовник.

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