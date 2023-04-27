Переговори відбулись онлайн. Путін та Ердоган взяли участь у церемонії доставки ядерного палива на АЕС "Аккую".

До речі Інфаркт в Ердогана не підтвердився: розсекретили справжню хворобу президента

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Пропагандистські ЗМІ пишуть, Путін заявив, що Туреччина увійде до клубу країн з ядерною енергетикою.

Також говорили про російсько-українську війну та зернову угоду. Турецький президент заявив, що нові ініціативи можна опрацьовувати через запропоновану робочу групу. Крім того, обговорювали Сирію.

До слова, Росія та Туреччина виступають за збільшення кількості авіарейсів, що здійснюють 2 країни.

Повідомляли про інфаркт Ердогана

Перед цим турецькі ЗМІ повідомили, що в Ердогана 26 квітня стався інфаркт міокарда. Однак в адміністрації президента наголосили, що жодних проблем з серцем у турецького лідера немає.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив, що зі здоров'ям президента все добре. Турецький лідер підхопив легку застуду, але він все одно працює й перебуває на зв'язку з колегами.

До речі, про те, що Ердоган візьме участь у завантаженні палива АЕС, ЗМІ повідомляли. Також анонсували, що долучиться й Владімір Путін. Тому було ймовірно, що відбудуться переговори.