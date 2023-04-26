Турецькому лідеру стало погано у прямому ефірі Ülke TV. Згодом стало відомо, що Ердоган скасовує майже усі події, заплановані на 27 квітня.

Зверніть увагу "Я сильно застудив шлунок": Ердогану стало зле в прямому ефірі