Турецькому лідеру стало погано у прямому ефірі Ülke TV. Згодом стало відомо, що Ердоган скасовує майже усі події, заплановані на 27 квітня.
Зверніть увагу "Я сильно застудив шлунок": Ердогану стало зле в прямому ефірі
Турецькі ЗМІ повідомили, що в Реджепа Ердогана 26 квітня стався інфаркт міокарда. Водночас інформація не підтвердилася. В адміністрації президента наголосили, що жодних проблем з серцем у турецького лідера немає.
Джерело:Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Турецькому лідеру стало погано у прямому ефірі Ülke TV. Згодом стало відомо, що Ердоган скасовує майже усі події, заплановані на 27 квітня.
Зверніть увагу "Я сильно застудив шлунок": Ердогану стало зле в прямому ефірі