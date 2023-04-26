Наразі турецький лідер скасував фактично усі заходи на четвер, 27 квітня. Єдина зустріч, яку Ердоган залишив у своєму графіку – з Владіміром Путіним з нагоди завезення російського ядерного палива на АЕС Akkuyu. Спершу очікувалося, що бункерний дід може прилетіти до Туреччини, однак він традиційно злякався й "вєщатиме" по відеозв'язку.

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Ердогану стало погано у прямому ефірі

Ердогану стало погано у прямому ефірі Ülke TV. Політик відповідав на запитання, які йому ставив ведучий. Аж раптом турецькому лідеру стало погано. Згодом ЗМІ повідомили, що у нього стався інфракт міокарда. Офіційного підтвердження наразі немає.

Згодом стало відомо, що Ердоаг також скасовує інтерв'ю, яке мав дати відразу чотирьом ЗМІ.