Видання стверджує, що така інформація зберігалась у "секретних документах" Пентагону, які напередодні злили у соцмережі. На початку лютого вагнерівці зустрічались з неназваними турецькими контактами, щоб обговорити закупівлю зброї.

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Хто взяв відповідальність за закупівлю зброї

Бойовики ПВК "Вагнера" намагались обговорити постачання обладнання з Туреччини для потреб Вагнера в Малі та Україні,

– йдеться у документі.

У звіті також зазначено, що тимчасовий президент Малі Ассімі Гойта нібито підтвердив, що Малі може придбати зброю в Туреччині від імені ПВК "Вагнера".

Варто додати, що у звіті не вказано, чи знав про ці переговори уряд Туреччини. Крім того, наразі невідомо, чи були ці перемовини результативними.

"Але відкриття того, що країна НАТО, можливо, допомагала Росії у війні проти України, може виявитися вибухонебезпечним, особливо тому, що Туреччина вже тривалий час намагається заблокувати приєднання Швеції до НАТО", – пише видання.

Додамо, що поки що речник турецького уряду та посольство Малі у Вашингтоні не прокоментували цю інформацію.

Зверніть увагу! У ГУР МО відреагували на цю резонансну подію та заявили, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ є підробкою. Представник розвідки Андрій Юсов зауважив, що після попереднього аналізу цих матеріалів видно, що там є брехливі цифри по втратах з обох сторін. Окрім того, частина інформації – з відкритих джерел. Адже Україна неодноразово заявляла про потреби української армії на всіх рівнях.

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