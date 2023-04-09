Крім того, злиті документи демонструють те, що розвідувальна спільнота США глибоко проникла в російську армію та її командування. Відтак, Штати неодноразово заздалегідь попереджали Україну про атаки Росії.

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США попередили плани Росії

В одному з документів йшлося про те, що Міністерство оборони Росії розробляло плани ударів по позиціях українських військ у двох місцях у певний день у лютому.

Також розвідка США дізналась, що російські військові планувальники готували удари по дюжині енергетичних об'єктів і мостів в Україні.

Документи показують, що розвідувальні служби США також знають про внутрішнє планування військової розвідки Росії.

Зверніть увагу! 7 квітня в соціальних мережах з'явилася нова партія секретних документів. У них детально описують секрети американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю. Аналітики вважають, у результаті витоку було отримано понад 100 документів.

Варто додати, що на цей інцидент українська влада відреагувала досить жорстко. Зокрема, у ГУР заявили, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ є підробкою. Тим часом в ОП стверджують, що це лише чергова інформаційно-психологічна операція Росії, аби завадити потенційному контрнаступу ЗСУ.

Про що йдеться в "секретних документах" США