Крім того, злиті документи демонструють те, що розвідувальна спільнота США глибоко проникла в російську армію та її командування. Відтак, Штати неодноразово заздалегідь попереджали Україну про атаки Росії.
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США попередили плани Росії
В одному з документів йшлося про те, що Міністерство оборони Росії розробляло плани ударів по позиціях українських військ у двох місцях у певний день у лютому.
Також розвідка США дізналась, що російські військові планувальники готували удари по дюжині енергетичних об'єктів і мостів в Україні.
Документи показують, що розвідувальні служби США також знають про внутрішнє планування військової розвідки Росії.
Варто додати, що на цей інцидент українська влада відреагувала досить жорстко. Зокрема, у ГУР заявили, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ є підробкою. Тим часом в ОП стверджують, що це лише чергова інформаційно-психологічна операція Росії, аби завадити потенційному контрнаступу ЗСУ.
Про що йдеться в "секретних документах" США
- Аналітики The New York Times розповідають, що в "секретних паперах" є інформація про величезні втрати Росії. Документи описують побиту російську армію, яка бореться у війні в Україні, і військовий апарат, який глибоко скомпрометований.
- Відтак, в одному документі повідомляється, що росіяни зазнали від 189 500 до 223 000 втрат. Раніше американські чиновники оцінювали втрати Росії приблизно у 200 тисяч солдатів.
- Співробітники американської розвідки неодноразово наголошували на тому, що кількість втрат Росії оприлюднюють з "низькою певністю". Тобто, в кращому випадку, це приблизні оцінки.
- У документі також йдеться про низьку оцінку довіри російських вояк до командування. Сполучені Штати намагаються переглянути оцінку бойової міці російської армії та її здатність вести майбутні операції.