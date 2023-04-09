Кроме того, слитые документы демонстрируют, что разведывательное сообщество США глубоко проникло в российскую армию и ее командование. Следовательно, Штаты неоднократно заранее предупреждали Украину об атаках России.
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США предупредили планы России
В одном из документов говорилось, что Министерство обороны России разрабатывало планы ударов по позициям украинских войск в двух местах в определенный день в феврале.
Также разведка США узнала, что российские военные планировщики готовили удары по дюжине энергетических объектов и мостов в Украине.
Документы показывают, что разведывательные службы США также знают о внутреннем планировании военной разведки России.
Стоит добавить, что на этот инцидент украинские власти отреагировали достаточно жестко. В частности, в ГУР заявили, что слиты в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ являются подлогом. Тем временем в ОП утверждают, что это только очередная информационно-психологическая операция России, чтобы помешать потенциальному контрнаступлению ВСУ
О чем идет речь в "секретных документах" США
- Аналитики The New York Times рассказывают, что в "секретных бумагах" есть информация об огромных потерях России. Документы описывают избитую российскую армию, борющуюся в войне в Украине, и глубоко скомпрометированный военный аппарат.
- Следовательно, в одном документе сообщается, что россияне понесли от 189 500 до 223 000 потерь. Ранее американские чиновники оценивали потери России примерно в 200 тысяч солдат.
- Сотрудники американской разведки неоднократно отмечали, что количество потерь России обнародуют с "низкой определенностью". То есть в лучшем случае это приблизительные оценки.
- В документе также говорится о низкой оценке доверия российских солдат к командованию. Соединенные Штаты пытаются пересмотреть оценку боевой мощи русской армии и ее способность вести будущие операции.