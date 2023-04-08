Такі події викликали занепокоєння в Пентагоні. Аналітики вважають, у результаті витоку було отримано понад 100 документів.
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Чи зашкодить це Україні
Видання зазначає, що злив конфіденційних паперів може завдати величезної шкоди національній безпеці США.
Високопоставлений чиновник американської розвідки назвав витік "кошмаром для "п'яти очей". Мовиться про Сполучені Штати, Велику Британію, Австралію, Нову Зеландію та Канаду – ці країни широко діляться своїми розвідданими.
Останні документи знайшли у соцмережах, через день після того, як високопоставлені чиновники адміністрації Байдена заявили, що вони розслідують потенційний витік секретних українських військових планів.
Мік Малрой, колишній високопоставлений чиновник Пентагону, заявив, що витік секретних документів є "значним проломом у безпеці", який може перешкодити українському військовому плануванню.
Оскільки у витоку були зображення документів, схоже, що це був навмисний витік, здійснений кимось, хто хотів завдати шкоди зусиллям України, США та НАТО,
– сказав він.
Але витік документів, схоже, виходить далеко за межі секретних матеріалів щодо військових планів України. Аналітики безпеки кажуть, що документи також включають в себе конфіденційну інформацію про Китай, Індійсько-Тихоокеанський театр військових дій, Близький Схід і тероризм.
Що варто знати про злив документів про контрнаступ ЗСУ
- У соцмережах нещодавно з'явилися засекречені військові документи, у яких детально викладені плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.
- Військові аналітики стверджують, що деякі розділи документів, ймовірно, змінили. Наприклад, там завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих росіян. Це може вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.
- Документи не містять конкретних планів бойових дій. Зокрема, коли й де Україна має намір розпочати наступ. Однак там мовиться про потреби української армії станом на 1 березня. Наприклад, рівень витрат боєприпасів HIMARS.
- Радник Глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що оприлюднені дані містять "дуже велику кількість вигаданої інформації". За його словами, це може бути чергова інформаційно-психологічна операція Росії, аби завадити потенційному контрнаступу ЗСУ.
- Згодом у Пентагоні заявили, що вже розпочали розслідування у цій справі.