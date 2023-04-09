Издание утверждает, что такая информация хранилась в секретных документах Пентагона, которые накануне слили в соцсети. В начале февраля вагнеровцы встречались с неназванными турецкими контактами, чтобы обсудить закупку оружия.

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Кто взял ответственность за закупку оружия

Боевики ЧВК "Вагнера" пытались обсудить поставки оборудования из Турции для нужд Вагнера в Мали и Украине,

– говорится в документе.

В отчете также говорится, что временный президент Мали Ассими Гойта якобы подтвердил, что Мали может приобрести оружие в Турции от имени ЧВК "Вагнера".

Стоит добавить, что в отчете не указано, знало ли об этих переговорах правительство Турции. Кроме того, неизвестно, были ли эти переговоры результативными.

"Но открытие того, что страна НАТО, возможно, помогала России в войне против Украины, может оказаться взрывоопасной, особенно потому, что Турция уже долго пытается заблокировать присоединение Швеции к НАТО", – пишет издание.

Добавим, что пока представитель турецкого правительства и посольство Мали в Вашингтоне не прокомментировали эту информацию.

Обратите внимание! В ГУР МО отреагировали на это резонансное событие и заявили, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ являются подлогом. Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что после предварительного анализа этих материалов видно, что там есть лживые цифры по потерям с обеих сторон. Кроме того, часть информации – из открытых источников. Ведь Украина не раз заявляла о потребностях украинской армии на всех уровнях.

"Утечка" из Пентагона: главное