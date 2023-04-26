Турецкий лидер отменил фактически все мероприятия на четверг, 27 апреля. Единственная встреча, которую Эрдоган оставил в своем графике – с Владимиром Путиным по случаю ввоза российского ядерного топлива на АЭС Akkuyu. Сначала ожидалось, что бункерный дед может прилететь в Турцию, однако он традиционно испугался и будет "вещать" по видеосвязи.

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Эрдогану стало плохо в прямом эфире

Эрдогану стало плохо в прямом эфире Ulke TV. Политик отвечал на вопросы, которые ему задавал ведущий. Вдруг турецкому лидеру стало плохо. Впоследствии СМИ сообщили, что у него произошел инфракт миокарда. Официального подтверждения пока нет.