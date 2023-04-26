Турецкому лидеру стало плохо в прямом эфире Ulke TV. Впоследствии стало известно, что Эрдоган отменяет почти все события, запланированные на 27 апреля. В частности, не состоится его интервью сразу четырем СМИ.

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СМИ заявили, что у турецкого лидера – инфаркт миокарда. Сообщалось, что он произошел в прямом эфире. Впоследствии в администрации президента начали опровергать информацию.

Там заявили, что Эрдоган примет участие в погрузке топлива на АЭС Akkuyu. Также анонсировали, что присоединится Владимир Путин. Сначала он должен был ехать туда, впоследствии решил, что сидеть в бункере – безопаснее.

В Эрдогана – "легкая простуда"

Впоследствии вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что со здоровьем у Эрдогана – все хорошо. Турецкий лидер подхватил легкую простуду. В то же время, он находится на связи с коллегами.

Ранее сам Эрдоган заметил, что у него проблемы с желудком. Турецкий лидер решил оставаться дома до конца дня и отдыхать.