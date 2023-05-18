Следовательно в четверг "зерновое соглашение" было только разблокировано. Об этом в интервью сообщил заместитель развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Интересно Экономист объяснил, почему Эрдоган не пошел ни на одно условие Путина по поводу зернового соглашения

"Зерновое соглашение" разблокировали, а не продлили

То, что 17 мая удалось только разблокировать, а не продлить "зерновое соглашение", по мнению Юрия Васькова, считают в Украине, Турции и ООН. Все потому, что еще 17 марта его действие продлили на 120 дней, то есть до июля 2023 года, а не на 60, как заявляла тогда Россия.

Однако и разблокировано соглашение только на словах. Ведь, несмотря на заявления, ни 17, ни 18 мая Россия так и не разблокировала инспекции судов.

То есть 62 судна остаются в ожидаемых инспекциях на вход. Ни одна не согласована всеми сторонами соглашения, а именно Российской Федерацией,

– сказал Юрий Васьков.

"Зерновое соглашение" не предусматривает выполнения требований России

Также в интервью Юрий Васьков прокомментировал и мнение страны-агрессорки, что первый этап соглашения касался украинского зерна, а во время второго якобы должны были заработать механизмы продажи российских удобрений, в частности аммиака.

Позиция у нас очень четкая, она юридически обоснована. Украина подписала соглашение по инициативе ООН с Турцией. И все. Больше ничего мы не подписывали. Насколько нам известно, Турция тоже ничего другого не подписала. В заключенном и подписанном тексте соглашения нет ничего об аммиакопроводе, тем более ничего нет о других требованиях Российской Федерации, о которых они говорят,

– подчеркнул заместитель развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По его словам, меморандум между ООН и Российской Федерацией был действительно заключен, однако он не был в пакете, который подписывали Украина и Турция. Следовательно, то, что подписала страна-террористка с ООН – "это исключительно отношения ООН с Российской Федерацией".

Это не наш документ, это не наши обязанности, это не наши полномочия. Поэтому мы руководствуемся исключительно текстом заключенного соглашения и ждем от наших партнеров по соглашению Турции и ООН ответных шагов по его защищению, а также полноценного и эффективного выполнения,

– сказал Юрий Васьков.

Отметим, что с ним согласился на брифинге и посол Украины в Турции Василий Боднар. Он подчеркнул, что "зерновое соглашение" не предусматривает удовлетворения каких-либо потребностей России, а лишь механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки.

В то же время инициированные Москвой вопросы работы аммиакопровода и снятия санкций с российских банков и организаций, занимающихся торговлей зерном и удобрениями, находятся в дискуссии. О содействии в решении этих вопросов подписывала соглашение со страной-агрессоркой ООН.

Следовательно, несмотря на дискуссии относительно требований России, "зерновое соглашение" должно работать отдельно и дальше, "поскольку документ по нему был подписан именно в таком формате".