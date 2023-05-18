Такое мнение 24 Каналу озвучил экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, россияне не достигли своих целей.

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"Большим бенефициаром зерновой сделки является Турция. Турки получают примерно 20% стоимости украинского зерна, которое через украинский хаб идет в другие страны, на наши традиционные рынки. Это и юго-восток Азии, Ближний Восток и север Африки", – отметил он.

Россияне хотят снятия санкций

Олег Пензин отметил, что Россия постоянно пытается усложнять зерновое соглашение. Страна-агрессорка не достигла своих целей: возобновление экспорта через аммиакопровод Тольятти – Одесса, снятие санкций с одного из банков и экспорта зерна России.

Член Экономического дискуссионного клуба напомнил, что в 2022 году Россия формально выходила из зернового соглашения. Тогда Турция обезопасила корабли своими военно-морскими силами.

Турецкие военно-морские силы должны сопровождать те корабли. Это изменяло баланс сил в Черном море в пользу Турции. Тогда россияне вынуждены были согласиться на эту ситуацию. Аналогичная ситуация сейчас. Они тянули до последнего дня и согласились, чтобы не изменять сложившийся статус,

– объяснил экономист.

Механизмы России для усложнения сделки

Как подчеркнул Пензин, у россиян есть другие механизмы, чтобы усложнить реализацию зернового соглашения. В Турции возле Босфора находятся бригады по уходу за кораблями. Комиссии контролируют, что корабли везут только то, что предусмотрено в пределах договоренностей.

"На день должны осматривать 10 – 15 балкеров. Были случаи, когда не осматривался ни один. Есть формируемая очередь исходя из даты выхода из портов Одесской области кораблей, которые везут зерно. Россияне решили создать свою очередь", – рассказал он.

Экономист добавил, что это вызвало большое недовольство у владельцев суден, ведь один день простоя возле Босфора стоит больших денег.

Зерновое соглашение: главное