Такое мнение 24 Каналу озвучил экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, россияне не достигли своих целей.
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"Большим бенефициаром зерновой сделки является Турция. Турки получают примерно 20% стоимости украинского зерна, которое через украинский хаб идет в другие страны, на наши традиционные рынки. Это и юго-восток Азии, Ближний Восток и север Африки", – отметил он.
Россияне хотят снятия санкций
Олег Пензин отметил, что Россия постоянно пытается усложнять зерновое соглашение. Страна-агрессорка не достигла своих целей: возобновление экспорта через аммиакопровод Тольятти – Одесса, снятие санкций с одного из банков и экспорта зерна России.
Член Экономического дискуссионного клуба напомнил, что в 2022 году Россия формально выходила из зернового соглашения. Тогда Турция обезопасила корабли своими военно-морскими силами.
Турецкие военно-морские силы должны сопровождать те корабли. Это изменяло баланс сил в Черном море в пользу Турции. Тогда россияне вынуждены были согласиться на эту ситуацию. Аналогичная ситуация сейчас. Они тянули до последнего дня и согласились, чтобы не изменять сложившийся статус,
– объяснил экономист.
Механизмы России для усложнения сделки
Как подчеркнул Пензин, у россиян есть другие механизмы, чтобы усложнить реализацию зернового соглашения. В Турции возле Босфора находятся бригады по уходу за кораблями. Комиссии контролируют, что корабли везут только то, что предусмотрено в пределах договоренностей.
"На день должны осматривать 10 – 15 балкеров. Были случаи, когда не осматривался ни один. Есть формируемая очередь исходя из даты выхода из портов Одесской области кораблей, которые везут зерно. Россияне решили создать свою очередь", – рассказал он.
Экономист добавил, что это вызвало большое недовольство у владельцев суден, ведь один день простоя возле Босфора стоит больших денег.
Зерновое соглашение: главное
- Время от времени Россия продолжает угрожать, шантажировать и пытаться вызвать страх в мире отказом от продления зернового соглашения.
- Только за апрель Россия блокировала соглашение дважды. Страна-агрессорка отказывала некоторым суднам и прекращала их регистрацию. На это пытались повлиять США и Турция.
- В мае Россия снова отказалась регистрировать и проводить инспекции суден в рамках зерновой инициативы. Украина призвала партнеров, ООН и Турцию – отреагировать должным образом.
- Bloomberg написали, что Турция заверила о продление соглашения с Россией. Реджеп Эрдоган заявил, что соглашение все же продлено еще на 2 месяца.