Случилось это в территориальных водах Турции. Как отметили в правительстве, из-за такого вмешательства России в работу украинских портов и экспортеров "зерновая инициатива" находится под угрозой остановки.

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Соглашение блокировалось дважды за апрель

В Украине отметили, что во время проверки российские представители формируют собственный план инспекций и навязывают собственные критерии для определения подлежащих ей судов. А это полностью противоречит условиям "зернового соглашения" и неприемлемо для Украины.

Так, например, 14 апреля Россия без каких-либо объяснений отказала в регистрации трем суднам, которых уже ждет груз в украинском порту "Южный". Более того, ранее, с 10 апреля, российская сторона в Совместном координационном центре в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана.

Таким образом, российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений "зерновой инициативы". Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие,

– подчеркнули в министерстве.

Из-за такой деятельности России уже второй раз за девять месяцев работы "зернового соглашения" не был составлен инспекционный план и не проинспектировано ни одно судно. В Украине отвергли очередные требования россиян и выступили против вмешательства в деятельность украинских портов. Также министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины призвало ООН и Турцию обеспечить выполнение всех процедур согласно соглашению, работавшему 9 месяцев.

В США и Турции отреагировали

На заявление министерства оперативно отреагировали в Турции и США.

Так, из-за блокирования Россией "зернового соглашения" в Турцию уже 18 апреля отправится вице-премьер Украины Александр Кубраков. Визит для обсуждения "зерновой инициативы" состоится по приглашению турецкого министра обороны Хулуси Акара.

Также во время встречи, которая состоится в Кайсери, будут обсуждаться другие двусторонние вопросы.

Отреагировала на блокирование экспорта Черным морем зерна из Украины и посол США в Украине Бриджит Бринк. В своем твиттере она подчеркнула, что Россия посредством блокировки экспорта в рамках "зернового соглашения" пытается задушить экономику Украины.

Сейчас более 50 кораблей ждут в проливе Босфор разрешения отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое пойдет на питание нуждающимся. Россия пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения,

– написала она.

Также Бриджит Бринк напомнила, что только в течение марта из Украины в Йемен отправили жизненно необходимое зерно. Оно позволит накормить 4 миллиона людей, что демонстрирует, как инициатива позволяет украинским фермерам кормить мир.

"Зерновое соглашение" продлили