Случилось это в территориальных водах Турции. Как отметили в правительстве, из-за такого вмешательства России в работу украинских портов и экспортеров "зерновая инициатива" находится под угрозой остановки.
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Соглашение блокировалось дважды за апрель
В Украине отметили, что во время проверки российские представители формируют собственный план инспекций и навязывают собственные критерии для определения подлежащих ей судов. А это полностью противоречит условиям "зернового соглашения" и неприемлемо для Украины.
Так, например, 14 апреля Россия без каких-либо объяснений отказала в регистрации трем суднам, которых уже ждет груз в украинском порту "Южный". Более того, ранее, с 10 апреля, российская сторона в Совместном координационном центре в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана.
Таким образом, российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений "зерновой инициативы". Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие,
– подчеркнули в министерстве.
Из-за такой деятельности России уже второй раз за девять месяцев работы "зернового соглашения" не был составлен инспекционный план и не проинспектировано ни одно судно. В Украине отвергли очередные требования россиян и выступили против вмешательства в деятельность украинских портов. Также министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины призвало ООН и Турцию обеспечить выполнение всех процедур согласно соглашению, работавшему 9 месяцев.
В США и Турции отреагировали
На заявление министерства оперативно отреагировали в Турции и США.
Так, из-за блокирования Россией "зернового соглашения" в Турцию уже 18 апреля отправится вице-премьер Украины Александр Кубраков. Визит для обсуждения "зерновой инициативы" состоится по приглашению турецкого министра обороны Хулуси Акара.
Также во время встречи, которая состоится в Кайсери, будут обсуждаться другие двусторонние вопросы.
Отреагировала на блокирование экспорта Черным морем зерна из Украины и посол США в Украине Бриджит Бринк. В своем твиттере она подчеркнула, что Россия посредством блокировки экспорта в рамках "зернового соглашения" пытается задушить экономику Украины.
Сейчас более 50 кораблей ждут в проливе Босфор разрешения отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое пойдет на питание нуждающимся. Россия пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения,
– написала она.
Также Бриджит Бринк напомнила, что только в течение марта из Украины в Йемен отправили жизненно необходимое зерно. Оно позволит накормить 4 миллиона людей, что демонстрирует, как инициатива позволяет украинским фермерам кормить мир.
"Зерновое соглашение" продлили
- Отметим, что месяц назад, 18 марта, "зерновое соглашение" продлили еще на 120 дней. Следовательно, Украина продолжает экспортировать свою агропродукцию через 3 морских глубоководных порта. Более того, работают над присоединением к зерновой инициативе еще и портов Николаевщины и над расширением номенклатуры грузов.
- Однако в тот же день в России начали отрицать факт продолжения инициативы. Так, в своем телеграм-канале представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что соглашение продлили всего на 60 суток с возможностью дальнейшего продления.
- Она ссылалась на письмо постпреда России в ООН Василия Небензи и послов России в Турции и Белоруссии. Однако следует отметить, что письмо Небензи было датировано 16 марта, а письма российских послов в Турции и Беларуси – 13 марта. В то же время сообщение Алексея Кубракова о достижении договоренностей появилось только 18 числа.