Трапилося це в територіальних водах Туреччини. Як зазначили в уряді, через таке втручання Росії у роботу українських портів та експортерів "зернова ініціатива" перебуває під загрозою зупинки.

До теми Росія не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу: у МЗС викрили ворога на брехні

Угода блокувалася двічі за квітень

В Україні зазначили, що під час перевірки російські представники формують власний план інспекцій та нав'язують власні критерії для визначення суден, які їй підлягають. А це повністю суперечить умовам "зернової угоди" та є неприйнятним для України.

Так, наприклад, 14 квітня Росія без будь-яких пояснень відмовила у реєстрації трьом суднам, на яких уже чекає вантаж в українському порту "Південний". Ба більше, раніше, з 10 квітня, російська сторона в Спільному координаційному центрі у Стамбулі в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану.

Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень "зернової ініціативи". Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю,

– підкреслили у Міністерстві.

Через таку діяльність Росії уже вдруге за дев’ять місяців роботи "зернової угоди" не було складено інспекційного плану та не проінспектовано жодного судна. В Україні відкинули чергові вимоги росіян та виступили проти втручання в діяльність українських портів. Також Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України закликало ООН та Туреччину забезпечити виконання всіх процедур згідно з угодою, які працювали 9 місяців.

У США та Туреччині відреагували

На заяву українського Міністерства оперативно відреагували у Туреччині та США.

Так, через блокування Росією "зернової угоди" до Туреччини уже 18 квітня вирушить віцепрем’єр України Олександр Кубраков. Візит для обговорення "зернової ініціативи" відбудеться на запрошення турецького міністра оборони Хулусі Акара.

Також під час зустрічі, яка відбудеться в Кайсері, обговорюватимуться інші двосторонні питання.

Відреагувала на блокування експорту Чорним морем зерна з України й посол США в Україні Бріджит Брінк. У своєму твітері вона підкреслила, що Росія за допомогою блокування експорту в рамках "зернової угоди" намагається задушити економіку України.

Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор дозволу вирушити в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тим, хто його потребує. Росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди,

– написала вона.

Також Бріджит Брінк нагадала, що лише протягом березня з України до Ємену відправили життєво необхідне зерно. Воно дасть можливість нагодувати 4 мільйони людей, що демонструє, як ініціатива дозволяє українським фермерам годувати світ.

"Зернову угоду" продовжили