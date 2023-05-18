Таку думку 24 Каналу озвучив економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, росіяни не досягли своїх цілей.

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"Великим бенефіціаром зернової угоди є Туреччина. Турки отримують приблизно 20% від вартості українського зерна, яке через український хаб йде в інші країни, на наші традиційні ринки. Це і південний схід Азії, Близький Схід та північ Африки", – зауважив він.

Росіяни хочуть зняття санкцій

Олег Пензин зазначив, що Росія постійно намагається ускладнювати зернову угоду. Країна-агресорка не досягла своїх цілей: відновлення експорту через аміакопровід Тольятті – Одеса, зняття санкцій з одного з банків та експорту зерна Росії.

Член Економічного дискусійного клубу пригадав, що у 2022 році Росія формально виходила із зернової угоди. Тоді Туреччина убезпечила кораблі своїми військово-морськими силами.

Турецькі військово-морські сили мали супроводжувати ті кораблі. Це змінювало баланс сил в Чорному морі на користь Туреччини. Тоді росіяни були змушені погодитись на цю ситуацію. Аналогічна ситуація зараз. Вони тягнули до останнього дня та погодились, щоб не змінювати статус, який склався,

– пояснив економіст.

Механізми Росії для ускладнення угоди

Як підкреслив Пензин, росіяни мають інші механізми, щоб ускладнити реалізацію зернової угоди. У Туреччині біля Босфору перебувають бригади з догляду кораблів. Комісії контролюють, що кораблі везуть лише те, що передбачено в межах домовленостей.

"На день мають оглядати 10 – 15 балкерів. Були випадки, коли не оглядався жоден. Є черга, яка формується, виходячи із дати виходу з портів Одещини кораблів, які везуть зерно. Росіяни вирішили створити свою чергу", – розповів він.

Економіст додав, що це викликало велике невдоволення у власників суден, адже один день простою біля Босфору коштує великих грошей.

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