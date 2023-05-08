Росія вчергове блокує прохід суден, які прямують "зерновим коридором" на вхід до морських портів України. У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України розповіли, скільки суден заблоковано наразі.

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Росія в черговий раз фактично зупинила "зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам чинної угоди,

– зазначили у міністерстві.

У міністерстві наголосили, що деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур спільного координаційного центру, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід.

Станом на сьогодні, 8 травня, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження.

"Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на ініціативу. Україна очікує на позицію партнерів, ООН та Туреччини", – додали у міністерстві.

Довідка. "Зернова угода" була укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, вона дозволяє безпечно експортувати зерно з українських чорноморських портів.

Росія відмовлялась продовжувати угоду