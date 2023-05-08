Росія вчергове блокує прохід суден, які прямують "зерновим коридором" на вхід до морських портів України. У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України розповіли, скільки суден заблоковано наразі.
Дивіться також З цілою низкою вимог Росії: чи може Туреччина підтримати агресора в зерновій угоді
Росія в черговий раз фактично зупинила "зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам чинної угоди,
– зазначили у міністерстві.
У міністерстві наголосили, що деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур спільного координаційного центру, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід.
"Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на ініціативу. Україна очікує на позицію партнерів, ООН та Туреччини", – додали у міністерстві.
Росія відмовлялась продовжувати угоду
- Кремль давав чітко розуміти, що не має наміру продовжувати угоду після 18 травня, оскільки не було виконано низку ультиматумів щодо сприяння експорту її власного зерна та добрив.
- Втім, перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" – 18 березня її все ж продовжили. Однак, лише на 60 днів – половину стандартного терміну 120 днів. У Кремлі також пригрозили розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.
- 5 травня відбулася чергова серія переговорів щодо продовження дії "зернової ініціативи", але консенсусу сторони так і не дійшли.