Россия в очередной раз блокирует проход судов, следующих "зерновым коридором" на вход в морские порты Украины. В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассказали, сколько судов заблокировано.
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Россия в очередной раз фактически остановила "зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения,
– отметили в Министерстве.
В Министерстве подчеркнули, что деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами совместного координационного центра, предусматривающими ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций – как на выход, так и на вход.
"Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом инициативы. Украина ожидает позицию партнеров, ООН и Турции", – добавили в Министерстве.
Россия отказывалась продлевать соглашение
- Кремль дал четкое понимание, что не намерен продолжать соглашение после 18 мая, поскольку не был исполнен ряд ультиматумов по содействию экспорту его собственного зерна и удобрений.
- Впрочем, перед завершением очередного срока действия "зернового соглашения" – 18 марта – его все же продлили. Однако только на 60 дней – половину стандартного срока 120 дней. В Кремле также пригрозили расторжением договоренности, если не будут выполнены его требования.
- 5 мая состоялась очередная серия переговоров по продолжению действия "зерновой инициативы", но к консенсусу стороны так и не пришли.