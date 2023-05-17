Росія не може піти проти Туреччини в питанні зернової угоди, адже на це є вагома причина. Про це 24 Каналу повідомив політолог Ігор Рейтерович.
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"Туреччині не потрібно було докладати навіть надмірних зусиль, зрозуміло було, що в них є головний козир. Якщо росіяни не продовжать зернову угоду, яка вигідна і Ердогану, і опозиції, турки просто припинять всі економічні взаємовідносини, які в них є сьогодні з Росією", – прокоментував політолог.
Механізм впливу
За словами Рейтеровича, для Росії зараз Туреччина є вікном в Європу, зокрема в економічному сенсі. І залишитися без нього – це бути несповна розуму.
Ердоган чудово знає про цей механізм тиску. Хоч поки що він і не зміг домогтися максимуму, з точки зору пролонгування на тривалий термін, зауважив політолог.
Але турки таким шантажем в принципі зможуть цю угоду продовжувати стільки, скільки їм потрібно. Головне, щоб вони при цьому не забували про наші інтереси. Станом на сьогодні – все нормально і будемо сподіватися, що так буде і надалі,
– резюмував політолог.
Рішення щодо угоди
- Bloomberg написали, що Турецька влада запевнила про продовження угоди з Росією. Цікаво що це відбулося напередодні виборів 28 травня, де Реджеп Ердоган хоче мати більш впливовий вигляд на світовій арені.
- Опісля Реджеп Ердоган заявив, що угоду все ж продовжено ще на 2 місяці.