Росія не може піти проти Туреччини в питанні зернової угоди, адже на це є вагома причина. Про це 24 Каналу повідомив політолог Ігор Рейтерович.

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"Туреччині не потрібно було докладати навіть надмірних зусиль, зрозуміло було, що в них є головний козир. Якщо росіяни не продовжать зернову угоду, яка вигідна і Ердогану, і опозиції, турки просто припинять всі економічні взаємовідносини, які в них є сьогодні з Росією", – прокоментував політолог.

Механізм впливу

За словами Рейтеровича, для Росії зараз Туреччина є вікном в Європу, зокрема в економічному сенсі. І залишитися без нього – це бути несповна розуму.

Ердоган чудово знає про цей механізм тиску. Хоч поки що він і не зміг домогтися максимуму, з точки зору пролонгування на тривалий термін, зауважив політолог.

Але турки таким шантажем в принципі зможуть цю угоду продовжувати стільки, скільки їм потрібно. Головне, щоб вони при цьому не забували про наші інтереси. Станом на сьогодні – все нормально і будемо сподіватися, що так буде і надалі,

– резюмував політолог.

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