1. Коли Росія 13 квітня 2023 року висувала свій санкційно-зерновий ультиматум, її очільники не могли не розуміти, що його не буде прийнято.

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2. У Росії не могли не розуміти, що секретаріат ООН та генеральний секретар ООН – це не ті інституції, що можуть вирішити питання послаблення санкцій. Вони чесно намагалися, але отримали зрозумілу реакцію.

3. Росія у квітні – травні 2023 року ультимативно ініціювала переговорний процес по "зерновій ініціативі" для того, щоб дотягнути час до президентських виборів у Туреччині, на яких позиції Реджепа Ердогана – основної фігури в появі та функціонуванні "зернової ініціативи" – вже тоді вважались невизначеними.

4. Як мінімум до закінчення виборчих перегонів та формування нового уряду в Туреччині секретаріату ООН і саме Туреччині буде важко стимулювати продовження "зернових перемовин". Якщо це на той час буде взагалі можливим.

5. Отже, продовження експортних перевезень зерна з українських портів наразі виглядає дуже малоймовірним.

6. Що треба робити? Читайте далі: