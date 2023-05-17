1. Когда Россия 13 апреля 2023 года выдвигала свой санкционно-зерновой ультиматум, ее руководители не могли не понимать, что он не будет принят.

Читайте также Не только на суше: каким может быть контрнаступление ВСУ

2. В России не могли не понимать, что секретариат ООН и генеральный секретарь ООН – это не те институты, которые могут решить вопрос ослабления санкций. Они честно пытались, но получили ясную реакцию.

3. Россия в апреле – мае 2023 года ультимативно инициировала переговорный процесс по "зерновой инициативе" для того, чтобы дотянуть время до президентских выборов в Турции, на которых позиции Реджепа Эрдогана – основной фигуры в появлении и функционировании "зерновой инициативы" – уже тогда считались неопределенными.

4. Как минимум до окончания избирательной гонки и формирования нового правительства в Турции секретариата ООН и именно Турции будет трудно стимулировать продолжение "зерновых переговоров". Если это к тому времени будет вообще возможным.

5. Следовательно, продолжение экспортных перевозок зерна из украинских портов пока выглядит очень маловероятным.

6. Что нужно делать? Читайте дальше: