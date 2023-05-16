Які події супроводжуватимуть контрнаступ ЗСУ

Схоже, що лише після того, як окупанти остаточно зупиняться під Бахмутом, стануть можливими контрнаступальні операції ЗСУ ширших масштабів та на інших ділянках фронту.

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Навіть це ще не означатиме завершення та перемогу в битві за Бахмут. Це відбудеться лише після того, як ЗСУ "вирівняють фронт" суттєво далі від західної околиці міста.

Але при цьому всьому вже зараз можна схарактеризувати можливий контур майбутнього контрнаступу ЗСУ та подій, які його супроводжуватимуть.

Схоже, що мета майбутньої контрнаступальної операції насправді стратегічно глибша, аніж її описав міністр оборони Олексій Резніков в одному з інтерв'ю: завдання поразки військам Росії і порушення їх логістичних комунікацій.

Як можемо прослідкувати, за майже 15 місяців повномасштабної війни та декілька місяців підготовки перед цим Росія пройшла щонайменше 3 цикли за схемою "мобілізація – перехід в наступ – недосягнення цілі наступу та перехід в оборону – обвал під тиском дії ЗСУ – стабілізація та відновлення потенціал", загальною тривалістю від 3 до 7 місяців кожен.

Очевидно, що ЗСУ хочуть поламати росіянам цей ланцюжок. Тому вони формують умови та планують контрнаступ так, щоб Росія нарешті таки не змогла перейти до етапу "стабілізація та відновлення потенціалу".

Очевидно, що при цьому ЗСУ відштовхуватимуться від досвіду битви за Київ та звільнення Херсонщини й Харківщини. Там успіху на полі бою досягали завдяки тому, що вдавалось розбалансувати систему оборони противника ударами на різних напрямках, використовуючи нестандартну побудову бойових порядків наших військ.

ЗСУ придумали щось краще за "великий ударний кулак"

Таке завдання на цей раз виглядає значно складнішим з огляду на публічно відомі дані про те, що глибина фортифікації противника на Півдні в деяких випадках досягає 50 кілометрів. Водночас на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей ворог уже зосередив 152 тисячі "штиків".

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Якщо уважніше уловлювати деякі сигнали з відкритих джерел, то схоже, що Сили оборони України готують ще більш нестандартну відповідь.

Наприклад, раптова щедрість від Франції та Німеччини, якої може вистачити ще на пару чи декілька механізованих бригад, та фраза президента Володимира Зеленського про "декілька візитів і можна починати контрнаступ", можуть свідчити, що глобально контрнаступ ЗСУ планується як стратегічна операція у форматі декількох одночасних чи послідовних наступальних дій оперативно-тактичного рівня.

Глибина такої операції може сягати 3 – 5 місяців. Саме під її завершення німці та французи можуть зараз виділяти бронетехніку.

Що стосується нестандартної побудови бойових порядків, то тут є один специфічний момент. Деякі підрозділи ЗСУ самі офіційно показали деяку західну техніку, яку вони отримали (хоча не варто виключати, що це був захід з дезінформації ворога).

На своїх офіційних фото 47-ма штурмова бригада показувала, що використовуватиме американські БМП Bradley разом із словенськими M-55S;

новосформована 88-та механізована бригада фотографіями натякала, що начебто вони стали першими щасливими власниками Leopard 2. Подібних прикладів у відкритому доступі вистачає.

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З чого можна зробити припущення, що всю отриману бронетехніку західного зразка не стали зводити в щось на кшталт "великих ударних кулаків". Натомість вирішили рівномірно розподілити цю вогневу та бронетанкову міць між ударними підрозділами. Так ворогу буде складніше визначити, де ж напрямок головного удару, і виходячи з цього "вирівнювати" оборону.

Контрнаступ буде не лише не суші

Окрема складність майбутнього контрнаступу, як стратегічної операції ЗСУ, полягає в тому, що події відбуватимуться одразу на декількох просторах. Не тільки на суші, але й на річкових комунікаціях, повітрі та морі також.

Наприклад, якщо опиратись лише на відкриті джерела, то ворог цілком має підстави боятись, що наші війська таки форсують Дніпро. Командування Сил підтримки ЗСУ час від часу нудно та сухо звітує про чергові навчання з наведення водних переправ, під час яких використовуються зокрема плавучі тягачі ПТС-2. У ворожих ресурсах були дані про те, що Фінляндія нам начебто поставила дещо зі своєї інженерної техніки радянського зразка, зокрема понтонні мости на КРАЗах.

Хоча у нас ще нема західних винищувачів, але проти росіян все одно відбуватиметься війна у повітрі за західним взірцем.

Для початку – схоже, що бонусом до Storm Shadow ЗСУ негласно отримали від США безпілотники типу ADM-160 MALD. У них є роль приманок при прориві ворожої ППО.

Ті дрони-камікадзе з дальністю понад 200 кілометрів, які днями оголосила Велика Британія, скоріш за все концептуально будуть подібні до наших "Стрижів" з "бавовною" для ударів по тилових об'єктах росіян. При цьому їх будуть використовувати і для комбінованих ударів з використанням Storm Shadow.

Навіть побоїще за участі "брянської ППО" має своє значення в контексті майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Коли росіяни скидають свої керовані авіабомби з модулями УМПК по прикордонних чи прифронтових містах, то лише тренуються. Адже далі таким озброєнням вони б'ють і по передньому краю оборони наших військ. Схоже, що ворог збирався використовувати крилаті бомби й для протидії нашим військам під час руху вперед. Тому чим менше росіяни знають, звідки у ЗСУ можливості збивати літаки ВКС Росії поза межами дальності дії радянських ЗРК, тим краще.

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Ну, а що стосується моря, то питання не тільки в тому, що "бавовни" просять російські кораблі з "Калібрами" в тимчасово окупованому Криму. Річ у тому, що росіяни влаштували свій "шакалячий експрес" по лінії Новоросійськ – тимчасово окупований Маріуполь. Туди вони регулярно вцілілими десантними кораблями доставляють війська та ресурси для окупаційних підрозділів на Півдні України.

Саме з приходом подібних конвоїв і пов'язані регулярні повідомлення з тимчасово окупованого Маріуполя про різку появу нових колон окупантів.

Усе вищевикладене – лише мої припущення. Реальний задум Сил оборони України наразі може ще формуватись. Остаточно стане зрозумілим лише за декілька годин чи навіть діб після початку "того самого" контрнаступу.