У кожного своя "правда"

Найбільш болісним був аuto da fe верховного жерця російського фашизму Алєксандра Дугіна. Алєксандр Гелійович глибоко переконана людина.

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В ім'я урочистості великої ідеї він свою улюблену дочку непохитною рукою кинув у вогняне полум'я. Всі були вражені, які щасливі сяючі обличчя були у Дугіна з дружиною на похороні дочки. Вони вірили, що своєю сакральною жертвою зможуть надихнути фюрера на остаточне розв'язання українського питання. Але сьогодні релігійний мислитель був змушений з гіркотою визнати:

"Мимоволі починаєш бачити в нас те, що було сказано в Апокаліпсисі про Лаодикійську церкву. Не холодний і не гарячий. Нас вбивають за те, щоб ми недостатньо холодні, як мали б, на думку диявола, бути. Але зсередини видно, що ми зовсім і не гарячі, адже це найгірше, що може статися з людьми, з режимами, з суспільствами, Данте писав, що таких лаодикійських відкидає навіть пекло. Так і блукають вони нескінченно і невідворотно між світами – між раєм і пеклом, ані холодні, ані гарячі. Тільки вічно їх жалять маленькі неприємні оси. Ті, що вагаються і сумніваються… Гірше не буває".

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Не менш нещадний до владних лаодикійців інший персонаж. Але якщо Дугін – людина книги, то Пригожин – адепт швабри та кувалди. Якщо для Дугіна відмова від геноциду українського народу – величезна особиста трагедія, то Пригожин пристрасно переконує сотні тисяч "мобіків" у тому, що трагедія, в яку їх кинули, – це найтупіша війна. Капітуляція ж у ній, навпаки, відкриває їм (та й Пригожину теж) великі кар'єрні перспективи. Повторюючи буквально ленінські листівки 1916 – 1917 років, він закликає святих російських солдатів рвати дупу панам офіцерам і вирушати грабувати новодворянські садиби худоби, яка зажиріла на Рубльовці:

"У цій тупій війні єдиний святий і абсолютно невинний у всіх прой*бах – це російський солдат, якого кинули на свавілля долі і вирішили, що він повинен гинути, як їм подобається з їхніх кабінетів з червоного дерева. Тому, коли цей російський солдат зрозуміє, що відбувається навколо, підніме голову, я впевнений, що він розбереться, хто його підставляє. Він порве дупу на фашистський знак винним у трагедії, в яку його кинули".

Імперіалістична війна переростає у мафіозну

Ну й, нарешті, третій герой нашого смутного часу – архетип російського фашиста Брат-2. Вітчизняна Лені Ріфеншталь, геніальний Алєксєй Балабанов ще на рубежі століть подарував росіянам ідеального національного героя і національну ідею на додачу: Данило-кілер, який не ставить собі безглуздих питань – тварюка він чи має право рубати сокирою злого "жидобендерівця", який замахнувся на місто російської військової слави Севастополь.

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Суворі реалії так званої СВО змусили Данилу-кілера, який нині переховується під ніком Vadim9.0, помітно скоригувати своє довоєнне ставлення до "жидобендерівців". Послухаємо його схвильований та не завжди політкоректний монолог:

"Росія починала конфлікт, маючи повну технічну перевагу у всіх видах озброєнь, авіація перевищувала "хохловську" в 10 разів і машини були набагато сучаснішими. Танків було в 5 разів більше, артилерії в 5 разів більше, готових снарядів у 20 разів більше. Перші 3 місяці "хохлам" нічого не давали. Тільки в червні їм перші 4 HIMARS передали І ми примудрилися отримати по зубах по всьому північному фронті! Та хохли вища раса ніж ми! Зараз у них сучасна техніка, у нас тупо немає шансів, у нас Т-55 на фронт пішли. Ми зараз гинемо на фронті, в наші міста їдуть таджики, а Кадиров закликає росіян розмножуватися, щоб було кого доїти на гроші і дотації. Це що за ху*ня? Та нехай "хохли" нас захоплять, вони на нас хоч візуально схожі. Вони по ходу стосовно нас вища раса, раз ми після розпаду СРСР без них докотилися до того що нами керує тувінський у**ан, а гірський вівце**б змушує всіх перепрошувати на відео. Це крах".

Війна імперіалістична закінчилася в народній думці і переростає... ні, не в громадянську (для громадянської війни потрібні громадяни), а в мафіозну. Три десятки новоспечених ПВК вже вишикувалися на старті гігантського переділу власності.

Дугіна видадуть Гаазі. Пригожина рішенням G8 звільнять від судової відповідальності. Можливо, навіть нагородять закритим указом Орденом Перемоги 3-го ступеня за розкладання російської армії. Україну-Ланцелота, як державу-переможницю дракона, шанобливо запросять вступити до НАТО. Данили-мобіки, які вижили, спалять прокляту Рубльовку і будуватимуть "нову прекрасну Росію".