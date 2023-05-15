У каждого своя "правда"

Наиболее мучительным был аuto da fe Верховного Жреца Русского фашизма Александра Дугина. Александр Гельевич глубоко убежденный человек.

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Во имя торжества великой идеи он дщерь свою возлюбленную недрогнувшей рукой бросил в огненное пламя. Все были поражены, какие счастливые сияющие лица были у Дугина с женой на похоронах дочери. Они верили, что своей сакральной жертвой смогут воодушевить колеблющегося фюрера на окончательное решение украинского вопроса. Но сегодня религиозный мыслитель был вынужден с горечью признать:

"Поневоле начинаешь видеть в нас то, что было сказано в Апокалипсисе о Лаодикийской церкви. Не холоден и не горяч. Нас убивают за то, чтобы мы недостаточно холодны, как должны были бы, по мнению дьявола, быть. Но изнутри видно, что мы совсем и не горячи. А ведь это худшее, что может случиться с людьми, с режимами, с обществами. Данте писал, что таких лаодикийских отвергает даже ад. Так и бродят они бесконечно и неотвратимо между мирами – между раем и адом, ни холодные, ни горячие. Только вечно их жалят маленькие неприятные осы. Колеблющиеся, неопределившиеся, сомневающиеся... Хуже не бывает".

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Не менее беспощаден к властным лаодикийцам и другой наш персонаж. Но если Дугин – человек книги, то Пригожин – адепт швабры и кувалды. Если для Дугина отказ от геноцида украинского народа – громадная личная трагедия, то Пригожин страстно убеждает сотни тысяч "мобиков" в том, что трагедия, в которую их бросили, это сама безмозглая война. Капитуляция же в ней, напротив, открывает им (ну и ему самому тоже) огромные карьерные перспективы. Повторяя дословно ленинские листовки 1916 – 1917 годов, он призывает святых русских солдат рвать жопу господам офицерам и отправляться грабить ново-дворянские усадьбы ожиревших скотов на Рублевке:

"В этой войне безмозглой единственный святой и абсолютно невиновный во всех про*бах – это русский солдат, которого бросили на произвол судьбы и решили, что он должен погибать, как им нравится из их кабинетов красного дерева. И поэтому, когда этот русский солдат поймет, что происходит вокруг, поднимет голову, я уверен, что он разберется, кто его подставляет, и порвет жопу на фашистский знак виновным в той трагедии, в которой его бросили".

Империалистическая война перерастает в мафиозную

Ну и, наконец, третий герой нашего смутного времени архетип русского фашиста Брат-2. Наша отечественная Лени Рифеншталь, гениальный Алексей Балабанов еще на рубеже веков подарил россиянам идеального национального героя и национальную идею в придачу: Данила-киллер, не задающий себе дурацких вопросов – тварь ли он дрожащая или право имеет, рубящий топором старушку-процентщицу Америку, а заодно пророчески и злого "жидобендеровца", замахнувшегося на город русской воинской славы Севастополь.

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Суровые реалии "СВО" заставили Данилу-киллера (скрывающегося ныне под ником Vadim9.0) заметно скорректировать свое довоенное отношение к "жидобендеровцам". Послушаем его взволнованный и не всегда политкорректный монолог:

"Россия начинала конфликт, имея полное техническое преимущество во всех видах вооружений, авиация превышала "хохловскую" в 10 раз и машины были намного современнее. Танков было в 5 раз больше, артиллерии в 5 раз больше, готовых снарядов в 20 раз больше. Первые 3 месяца "хохлам" ни хр*на не давали. Только в июне им первые 4 HIMARS передали. И мы умудрились получить пи***лей на всем северном фронте! Да "хохлы" более высшая раса чем мы! *бать, кто бы ещё выстоял против такого превосходства? А сейчас у них современная техника, у нас тупо нет шансов, у нас Т-55 на фронт пошли. Мы сейчас погибаем на фронте, а в наши города едут таджики, а Кадыров призывает русских размножаться, что было кого доить на деньги и дотации. Это чё за х***ня??? Да пусть "хохлы" нас захватят, они хоть на нас визуально похожи, они по ходу по отношению к нам высшая раса, раз мы после распада СССР без них докатились до того что нами управляет тувинский у**ан, а горный овц**б заставляет всех извиняться на видео. Это крах".

Война империалистическая закончилась во мнении народном и перерастает... нет, не в гражданскую (для гражданской войны нужны граждане), а в мафиозную. Три десятка новоиспеченных ЧВК уже выстроились на старте гигантского передела собственности.

Дугина выдадут в Гаагу. Пригожина решением G8 освободят от судебной ответственности. Может быть, даже и наградят закрытым указом Орденом Победы 3-й степени за разложение российской армии. Украину-Ланцелота как державу-победительницу дракона почтительно пригласят вступить в НАТО. Выжившие "Данилы-мобики" сожгут проклятую Рублевку и будут строить "новую прекрасную Россию".