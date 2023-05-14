Путин хочет, чтобы победителей не было

У Путина нет шансов на победу, потому что победа – это мир лучше предыдущего. Кусок украинской земли в зубах не делает мир для России лучше, чем по состоянию на январь 2022 года.

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Суходольный коридор в Крым не стоит разгромленной кадровой армии, разбитых государственных финансов, разрушенной экономики и международной изоляции. А главное – утраты перспективы быть третьим полюсом в трехполюсном мире.

Чего тогда стремится Путин? Ответ очевиден – он стремится к украинскому поражению.

Бывают войны, когда одна сторона одерживает победу, а другая – терпит поражение. Мы привыкли все войны мерить такой меркой. Но бывают и войны, когда все стороны терпят поражение, а победителей нет. Вспомните Первую мировую на восточном театре военных действий: Немецкую, Австро-Венгерскую и Российскую империи – все три потерпели поражение, победителей не было.

Российское поражение еще не означает украинскую победу. Ведь война может завершиться нашей победой и русским поражением, а может завершиться поражением обеих сторон. Для Путина это не будет победой, но будет, по крайней мере, внутренним оправданием.

Важно Сочетание этих двух факторов поможет Украине жить рядом с бешеным соседом

Россиянам он может объявить победу в любой момент вне зависимости от объективных реалий, и они (за небольшим исключением) облегченно вздохнут: "Все закончилось, мы победили, живем дальше как без рисков и неудобств, так и без обид и унижений, а эта "СВО" была лишь эпизодом, достойным забвения". Путин не нуждается в сохранении лица.

Какой может быть победа Украины

У Путина нет способа обеспечить себе победу. Но есть, по крайней мере, четыре пути обеспечить украинское поражение.

Первый путь состоит в войне на истощение. Он верит, что Запад может устать и украинские ресурсы закончатся быстрее, чем российские.

Второй путь состоит в замораживании конфликта. Он верит, что Запад и Восток вместе могут заставить Украину сесть за стол переговоров и подписать замораживание по тому или иному сценарию.

Третий путь состоит в расколе украинского общества. Он верит, что завышенные ожидания приведут к гражданскому конфликту между теми, кто за прекращение войны, и теми, кто за продолжение войны. Отсутствие совместного видения победы и сильный информационный шум действительно рискованы для Украины.

Четвертый путь заключается в утрате Украиной шанса на послевоенное восстановление. Инерционный сценарий украинского послевоенного развития – поражение Украины.

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Путин потерпел поражение, но мы еще не победили. Его цель – дотянуть нас до поражения. Наша цель – победа. Победа – это мир лучше предыдущего: восстановленная Украина в ЕС и НАТО и деимпериализированная Россия, которая больше не имеет возможности угрожать Украине.