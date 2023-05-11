Почему фантомная боль России по Киеву так сильна
Фантомная боль Римской империи, многочисленные фантазии о ее реинкарнации, длилась полтора тысячелетия, вплоть до нацизма и фашизма.
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Распадется Россия или не распадется, она еще долго будет чувствовать себя империей и стремиться силой и кровью пришить территории, которые считает своими. История никогда не завершается. Продолжится она и после того, как мы вернем себе наши утраченные земли.
Скорее всего, после этого фантазии об империи и фантомных болях империи не исчезнут, а лишь усилятся. Нам нужно будет беречь свою res publica в присутствии этого искалеченного монстра, воспринимающего мир вокруг как коллекцию отрезанных у него конечностей.
Поскольку Киев в фантазии Москвы – это не просто концовка, а голова, то и без Украины Россия – это акефал, всадник без головы. Так что фантомные боли будут продолжаться еще долго.
Мы сегодня имеем дело с не думающим драконом без головы, но от этого не становится менее кровожадным, а скорее наоборот. Ведь мысли, совесть, мораль его уже не сдерживают.
Баланс воина и буржуа
Нам следует думать о том, как эта наша res publica может существовать рядом с этим монстром еще долго. Для этого требуется баланс этоса воина и этоса буржуа. Следует не только воевать, но и быть успешным экономически.
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В истории есть два закона:
- она никогда не кончается, пока люди живут;
- она всегда хитрее, чем мы.
Поэтому мы должны быть готовы к тому, что мы живем в лабиринте, где за каждым поворотом есть неизвестность.