Самый опасный вид пропаганды

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О географических названиях". Он запретил присваивать географическим объектам и улицам названия, связанные с Россией и ее деятелями. С 2015 года идет декоммунизация, в частности в топонимике населенных пунктов. В то же время российские нарративы о "новых территориях" широко распространены на картах, в учебниках и подобных образовательных материалах, которые массово продаются в книжных магазинах ЕС, Великобритании и США.

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Мы можем вспомнить, как медленно, по сравнению с восточноевропейскими странами, стали помогать Украине Германия, Австрия или Швейцария, или то, что многие западные компании продолжают работать в России так, словно ничего не произошло. Можно найти много объяснений этому как в истории, так и в активности российской пропаганды, которая все еще достаточно высока.

Наиболее опасна скрытая пропаганда, которая содержится в научно-образовательных материалах: школьных учебниках, географических картах, атласах мира, глобусах.

Во-первых, мы учимся в школе по учебникам – это то, что формирует наше представление о мире на всю жизнь.

Во-вторых, доверие к таким материалам выше, чем к материалам в СМИ.

В-третьих, подобные издания практически в каждом доме, и они остаются с пользователями на долгие годы. У многих из нас висит (или в детстве висела) на стене географическая карта, в шкафу стоит глобус, а в бардачке машины лежит атлас автодорог.

Это те вещи, которыми мы пользуемся (или, по крайней мере, видим их) довольно часто, но покупаем их всего несколько раз в жизни. Поэтому ошибки или сознательные искажения, отраженные на картах, влияют на нас в течение длительного времени. Особенно опасно, когда такие обезображенные материалы размещены в школьных учебниках.

30 международных компаний разрабатывают, печатают и распространяют некорректную информацию, противоречащую официальной позиции ООН и правительств упомянутых стран, в образовательных материалах. Речь идет о National Geographic, Google Maps (США), Amazon (Германия, США), Thalia (Германия), Thalia (Австрия), Hugendubel (Германия), Bucher (Германия), Orell Füssli (Швейцария), Mairdumont (Германия), -Berndt (Австрия), INTERKART (Германия) и многие другие.

Перечисленные компании реализуют 6 вариантов искаженного изображения Украины:

Крым – "спорная территория";

Крым – часть России;

Крым – часть России, "на которую претендует Украина";

Крым, Донецкая, Луганская области – "спорные территории";

Крым – физически(!) отделен от Украины и присоединен к России,

новые карты с февраля – марта 2023 года отражают результаты осеннего псевдореферендума на временно оккупированных территориях: Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области изображены "спорными территориями".

Поскольку в производстве и распространении искаженных материалов принимают участие крупнейшие производители (более 14 ведущих картографических издательств) и торговые сети (говорится о более чем 500 офлайн магазинах), среднестатистический потребитель, который захочет купить себе атлас мира, глобус, настенную или туристическую карту, скорее всего, купит продукцию с некорректным изображением Украины.

Например, автомобильный атлас, изданный в 2023 году немецким издательством ADAC – компанией, имеющей более 21 миллиона клиентов. Президент ADAC оставил свою подпись рядом с картой, где незаконно оккупированный Крым изображен частью России.



В немецком атласе Крым изобразили частью России / Фото автора

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В National Geographic не определились, чей Крым

Неожиданно видеть среди рупоров Кремля National Geographic, одно из ведущих географических обществ планеты. В изданном им на немецком и итальянском языках атласе для детей National Geographic Kids Крым изображен "под контролем России", а государственная граница Украины в районе Керченского пролива – как такая, на которую "претендует Украина".



National Geographic Kids некорректно изобразила Крым на карте / Фото автора

Аналогично изображена карта National Geographic, предназначенная для офисов. На ней также государственная граница Украины подписана как "boundary claimed by Ukraine", то есть "та, на которую претендует Украина", а не международно признанная.



Крым изобразили неправильно на карте / Фото с сайта National Geographic

Возможно, такие "географические открытия" объясняются тем, что National Geographic является партнером "Русского географического общества", "патронами" которого является всё военно-политическое руководство России.

На некоторых картах можно увидеть Крым, обозначенный как "спорная территория". Некоторые издательства пошли еще дальше и физически отделили Крым от Украины – то есть опубликовали изображение без Перекопского перешейка.



Крым без Перекопского перешейка / Фото автора

На фото выше – Atmo Climate Globe. Производители – Raethgloben 1917 Verlags (Германия) и Tecnodidattica Spa (Италия), производящие глобусы для National Geographic. Замечу, что на своих сайтах они дают корректное изображение Украины, а на реальных изделиях Крым обозначен как спорная территория. Кстати, с остальными моими исследованиями можете ознакомиться здесь.

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И вашим, и нашим: в Google Maps раздвоение личности

Пожалуй, дальше всех пошло издательство Mairdumont (бренд Marco Polo). В феврале – марте 2023 года оно начало изображать в своей продукции результаты псевдореферендума, который россияне осуществили на оккупированных территориях Украины.



На карте признали так называемые "референдумы" / Фото книга Marco Polo Reiseatlas

Вместе с тем Google Maps Крым показывает всем по-разному. В России – российским, в Украине – украинским, а для пользователей других государств – отделяет его от Украины линией.

Крым на Google Maps в Украине и Германии / Фото автора

Угроза мягкой пропаганды

Россия ведет войну против мира во многих измерениях – в частности, в информационном. С начала полномасштабного вторжения правительства многих стран наконец-то начали уделять "мягкому" влиянию России больше внимания, в частности закрывать дезинформационные издания, такие как Russia Today.

Однако к научным и образовательным изданиям (к тому же продукции собственных издательств с установившейся репутацией) пользователи по умолчанию имеют высшее доверие.

Если условный школьник и его родители видят в учебнике, что Крым – это территория, на которую претендует Украина, не возникнет ли у них мнение, что это Украина хочет захватить часть российской территории? Будут ли они поддерживать освобождение всей территории Украины? И, прежде всего, захотят ли они разбираться, какова на самом деле международно признанная территория Украины?

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С 2014 года МИД Украины, по словам пресс-секретаря Олега Николенко, начало отслеживать появление на рынке продукции с некорректным изображением Украины и писать соответствующие письма издательствам. Как правило, в ответ издательства извинялись и изымали эту продукцию из продажи.

Однако через некоторое время издавали ее снова – просто изменив название и ISBN (уникальный номер-идентификатор печатной продукции). Иногда издатели изменяют изображение в издании, но не изменяют ISBN (который должен изменяться, когда в издание вносятся существенные изменения). Фактически это обман читателей.

Одним из направлений нашей информационной борьбы должно стать закрепление в сознании иностранцев границ Украины в 1991 году.