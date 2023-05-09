Рашизм существовал задолго до Путина
Но есть одна проблема, которая выходит за рамки действующих механизмов и юрисдикции. Осужденными должны быть не только руководители России и российских преступных группировок, но и все то, что породило войну.
Актуально Подвиг дедов: что смогли повторить россияне в Украине?
Все это придумал не лично Владимир Путин. Все это было задолго до Путина.
На прошлой неделе Верховная Рада определила "рашизм" государственной идеологией России. Это, конечно, вызвало незаурядный вой на болотах, в частности среди "русских либералов". Последние говорят, что, мол, никакой официальной идеологии в России нет, и все, что делает российское руководство – это чисто выполнение прихотей лично Путина.
Однако я логику признания и осуждения "рашизма" принимаю и поддерживаю. Действительно, по итогам войны должны быть осуждены не только люди, но и преступные организации (от Росгвардии до самой российской армии), а также идеология, которая оправдывала и освящала агрессию против Украины. Эта идеология возникла не вчера и не позавчера.
Читайте также 6 подтверждений того, что США до сих пор мощно помогают Украине
Путин позволил россиянам быть собой
Путин смог утвердить свою единоличную власть исключительно на основе глубинных империалистических установок общества. Он просто выпустил всю эту ненависть, злобу и агрессию на поверхность, позволил носителями этой тотальной ненависти быть собой. Разрешил и поддержал одобрение людоедских режимов российского прошлого. Все это – факт.
Интересно Выиграют время или просто террор: почему на самом деле россияне активизировали удары
В конце концов, Путин не придумал некоторых "русских философов", которых он регулярно цитирует, потому что эти "философы" жили за столетие до него.
Все это отдельная тема, которая должна двигаться параллельно с осуждением конкретных преступников. Однако игнорировать то, что все породил не один человек, а господствующая в России человеконенавистническая идеология просто нельзя. Запад тоже должен это признать.