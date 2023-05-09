Россияне поддерживают ритм ракетных ударов
Для запуска производства новой крылатой ракеты россиянам нужно перенастроить производственные линии, переучить производственный персонал и обновить технологическую документацию, адаптировать бомбардировщики для отстрела новых изделий.
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Для иллюстрации – на тот же Ту-95МС можно подвесить либо до шести Х-555 только в бомбоотсеке, либо до восьми Х-101 только на узлы подвески под крыльями. Остальные комбинации на таком самолете невозможны. Насколько много "выиграть времени" нужно россиянам для запуска производства Х-50 летом этого года, будет зависеть разве что от того, что на самом деле будет представлять эта ракета:
- максимально ли упрощена в производстве версия Х-101 с сохранением оригинальных габаритов;
- или конфигурация Х-50 образца 2017 года, внешне похожа на Х-101, но с меньшими габаритами;
- или вообще крылатая ракета в версии "Изделие 720", которую россияне засветили в феврале 2023 года.
Прямо из того, как россияне сейчас ведут удары с воздуха по Украине, кажется, что им в первую очередь важно поддерживать определенную ритмику ударов с использованием дальнобойного оружия. Добиваться конкретных результатов по эффективности этих обстрелов для них уже на втором месте.
К примеру, в ночь на 7 мая россияне из семи Ту-22М3 выпустили шесть ракет Х-22. Тогда отмечали, что они "своих целей не достигли", хотя было зафиксировано попадание в промышленный объект.
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В текущем положении россиян более рациональным выглядел вариант передать эти Х-22 для переработки на версию Х-32. Эта версия отличается лучшей точностью попадания, повышенной дальностью стрельбы (заявлено до 1000 километров) и усовершенствованным жидкостным топливом с твердыми примесями, что упрощает подготовку такой ракеты к запуску. Однако россияне пошли по другому пути и использовали свои старые Х-22 для поддержания темпа воздушного террора.
Оккупанты надеются на психологический эффект
Или же – днем 6 мая оккупанты отстреляли по Херсону две ракеты (вероятно) П-800 "Оникс", которые попали в район гидропарка, без жертв.
По "Шахидам" картина более общая – Россия начала поставки Ирану истребителей Су-35СЭ. Похоже, что именно это обеспечивает захватчикам более или менее постоянный поток "летающих мопедов".
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По отчетам официального ресурса Military Media Centre, в последние несколько дней россияне разными видами оружия "достают" около 100 объектов ежедневно в разных регионах. Возможно, именно на "коэффициент эффективности" опираются захватчики, когда заряжают очередные ракеты в бомбардировщики, большинство из которых (если дозвуковые) все равно не долетают до цели.
Ориентировочный ракетный запас россиян можно вычислить в диапазоне до 100 сверхзвуковых Х-22 и до 300 – 400 дозвуковых ракет. Если брать именно дозвуковые, то это эквивалент до 8 – 10 месяцев производства в режиме военного времени, или эквивалент до 3 лет производства в режиме мирного времени.
Если подсчеты правильные, то это объясняет нерасчетливость, с которой россияне продолжают отстреливать свои ракеты по Украине.
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Вполне возможно, что сейчас враг может рассчитывать так – если достреляет запас своих "классических" крылатых ракет для ударов по нашей инфраструктуре, далее просаживая запас ее прочности, то начало применения новых Х-50 даст психологический эффект значительно выше реальных характеристик этой ракеты.
Хотя в итоге логика российских террористов может оказаться более примитивной – террор ради террора. Так они на ровном месте умудрились отстрелять более 2000 ракет в ОТРК "Эльбрус" в Афганистане и 250 таких же ракет в Чечне, не имея адекватных целей.