"Немного" сэкономили на всем

Я даже не о недавнем заявлении целого "замминистра соцполитики" оккупантов о том, что раненые "землекопы", копающие "линию Аксенова" "получат" за ранение целых 100 или 200 тысяч рублей.

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Коллаборанты явно просто хотели списать "лишних" пару десятков лям на "полтора раненых землекопа". Однако уровень и масштаб паники среди лопатных войск после таких заявлений несложно представить. Ведь идея "кто ямку выкопал, тот в ней и посидит" в нынешних условиях уже не выглядит в глазах крымчан такой, что для симферопольских марионеток станет слишком абсурдной. Могут и загнать посидеть, ума явно и для этого хватит.

Но все же я о другом, а именно о насыщенной атмосфере вечернего Инкермана. Это там, где днем и ночью работает крематорий от некой "Экон". Что массово сжигают на этом объекте догадаться совсем несложно. "Маленькая проблема" состоит лишь в том, что прибывший из солнечной Карелии подрядчик утилизации биомусора решил "немного сэкономить" на всем: от топлива до очистки и труб.

Короче, братья россиян по преступлениям его бы явно выгнали из Освенцима за "профнепригодность". Теперь жители Инкермана наслаждаются возможностью дышать буквально воздухом средневековой Севилье. С хорошим привкусом аутодафе.

Заметьте Есть только одно место, из которого может завершиться война

Интересно, что они даже заставили имитировать бурную деятельность и "администрацию". Но она в цунцванге. "Другого крематория у меня для вас нет", – говорил классик. В то же время биомусора меньше не становится. Поэтому все преступные "чиновники" суетливо ищут крайнего – кто подписал многомиллионные контракты на утилизацию, потому что средства карельским поджигателям провели через "департамент здравоохранения" и через "больницы и госпитали", откуда на инкерманские костры постоянно возят лишние элементы "пушечного мяса" агрессора.

Интересно, додумаются ли до деоккупации Крыма севастопольские "чиновники" заключить подобные "контракты" с "предприятиями развития аквакультуры". Ведь по такой схеме "концов в воду" вопросов к ним, вероятно, будет меньше.