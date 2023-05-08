Оружие "судного дня" проиграло

В прямом понятно, потому что мало найдется людей в Киеве, кто не услышал этого в два часа ночи. А потом не порадовался тому, что украинское ПВО, усиленное американскими Patriot, показало "кузькину мать" российскому супер-оружию.

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А вот в переносном поинтереснее. Это впервые столкнулись западные системы ПВО и новейшее сверхзвуковое оружие. Оружие "судного дня" от Москвы. Западные технологии одержали победу. Оказалось, что российское супер-оружие не такое и супер. В то же время Владимир Путин пугал им весь мир. Все почти как с русской армией, самое страшное в которой – это рожи Пригожина и русских генералов, как оказалось.

Поэтому где-то очень радуются американские генералы, а также все страны, в которых на вооружении уже стоят системы ПВО от американских производителей оружия. Последние радуются еще больше, потому что все другие страны, которые покупали российские средства ПВО, сейчас поймут, кто здесь папа и побегут делать заказ.

Так что не следует переживать за американскую поддержку Украины. Лоббисты ведущих компаний производителей оружия, которые есть у демократов, но больше все же у республиканцев, умеют считать деньги.

Планы Китая пошли коту под хвост

А вот кто тоскует? Да, понятно, что Кремль. Его снова попустили. Дважды за неделю.

А еще очень много очень злых китайцев. Очень злых и на Путина тоже. Потому что китайцы в последнее время кичились разработками своего супер-пупер сверхзвукового оружия. Кроме того, в Тайване на вооружении стоят Patriot. Много-много Patriot, а теперь будет еще больше. Теперь китайцам и всему миру стало понятно, что напугать Тайвань и союзников своей супер-пупер сверхзвуковой ракетой не получится. Перспектива маленькой "победоносной" войны против Тайваня удаляется еще дальше. Благодарить за это нужно Путина.

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А так все хорошо начиналось для товарища Си Цзиньпина. Позволяешь Путину напасть на Украину, должен увидеть скорую войну и шокированный Запад, которого унизили, а на фоне этого напасть на Тайвань. Идеальный план.

Однако он провалился еще в феврале – марте 2022 благодаря Вооруженным Силам Украины. И простому украинскому солдату и генералу, с которыми никто не считался и которые перевернули с ног на голову планы по захвату мира кучей сумасшедших диктаторов.