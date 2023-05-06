В своей политической ипостаси Омоновский политрук Прилепин — серенький имперский пропагандист, военный преступник, периодически выезжающий на Донбасс на сафари пострелять "укропов".

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Вот недавний поток его мутного сознания из-под Скабеевой, женщины, которая всегда сверху:

Наступать сегодня мы не способны, это все понимают, обстрелами нам войну не выиграть, сейчас надо срочно добиться паузы, начать переговоры с Зеленским, да, да, с Зеленским, потом мобилизовать людей вдвое больше, накопить оружия и через несколько лет нам неизбежно придется довоевывать эту историю как после Хасавюрта-96.

В своем неисповедимом замысле Бог иногда наделяет даже таких падших созданий искоркой литературного таланта. Посмотрите, как убежденно и ярко писатель Прилепин излагает свои суждения о российско-украинской войне, вернувшись с очередной карательной экспедиции:

"Украинцы чувствуют себя древними греками, они часто ведут себя так же, как вели себя россияне в страшные моменты их истории.

Ставки их не просто высоки — они абсолютны: Украина либо должна родиться, либо роды не состоятся.

Патриотический подъем на Украине по отношению к нашему на десять баллов, на тысячу децибел и на две тысячи ватт мощней.

На каждого Остапа — свой Андрий, а батька Тарас вообще не просматривается.

Поэтому украинский солдат воюет даже тогда, когда перебита четверть его подразделения, а потом и половина, а потом и две трети. Он воюет, когда у него нет питания, нет связи и когда офицеры разбежались.

Самая сильная армия в мире — Советская, послевоенная, армию японскую просто смела, а бандеровцев ловила в лесах западенщины до 1953 года и так и не переловила до конца".

Широк, широк руZZкий человек Прилепин. Так вот, чтобы не "довоевывал", укоротить его не мешало бы по приговору Мариупольского Международного трибунала над российскими военными преступниками.