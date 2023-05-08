"Трохи" зекономили на всьому

Я навіть не про недавню заяву цілого "заступника міністра соцполітики" окупантів про те, що поранені "землекопи", які копають "лінію Аксьонова" "отримають" за поранення цілих 100 чи 200 тисяч рублів.

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Колаборанти явно просто хотіли списати "зайвих" пару десятків лямів на "півтора поранених землекопа". Однак рівень та масштаб паніки серед "лопатних військ" після таких заяв нескладно уявити. Адже ідея "хто ямку викопав, той у ній і посидить" за нинішніх умов вже не виглядає в очах кримчан такою, що для сімферопольських маріонеток стане занадто абсурдною. Можуть й загнати посидіти, розуму явно й на таке вистачить.

Але все ж я про інше, а саме про насичену атмосферу вечірнього Інкерману. Це там, де вдень та вночі працює крематорій від такої собі "Екон". Що масово спалюють на цьому об'єкті здогадатися зовсім нескладно. "Маленька проблема" полягає лише у тому, що підрядник утилізації біосміття, який прибув з сонячної Карелії, вирішив "трохи зекономити" на усьому: від палива до очищення й труб.

Коротше, брати росіян по злочинах його б явно вигнали з Освенциму за "профнепридатність". Тепер мешканці Інкерману насолоджуються можливістю дихати буквально повітрям середньовічної Севільї. Із добрим присмаком аутодафе.

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Цікаво що сморід навіть змусив імітувати бурхливу діяльність й "адміністрацію". Але вона у цунцванзі. "Іншого крематорію у мене для вас нема", – казав класик. Водночас біосміття менше не стає. Тому наразі усі злочинні "чиновники" метушливо шукають крайнього – хто підписав багатомільйонні контракти на утилізацію, бо кошти карельським паліям провели через "департамент охорони здоров'я" та через "лікарні й шпиталі", звідки на інкерманські багаття постійно возять зайві елементи "гарматного м'яса" агресора.

Цікаво, чи додумаються до деокупації Криму севастопольські "чиновники" укласти подібні "контракти" із "підприємствами розвитку аквакультури". Адже за такою схемою "кінців у воду" запитань до них, ймовірно, буде менше.