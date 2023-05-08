Как в Москве заманивают на войну
Добровольцы должны иметь московскую регистрацию. Если они ее не имеют, то им оформляют.
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То есть каждый житель села Вата, Ханты-Мансийского автономного округа, желающий успеха в жизни, может стать по щелчку пальцев "коренным" жителем Москвы. Спасибо "СВО" за это!
Дальше все стандартно, контракт 6 месяцев, подготовка от 1 месяца до 3, но, по всей вероятности, все будет быстрее. Зарплата на руки – 80 тысяч и 40 тысяч после окончания подготовки за каждый месяц. После подписания контракта зарплата в "Московском батальоне" составит 280 тысяч + 50 тысяч рублей от Москвы.
То есть "московские" будут получать на 80 тысяч рублей больше другой массы на убой. Это почти на уровне кадыровцев. Также будут выдаваться премии за "достижения".
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"Ваня, иди воюй"
Таким образом Собянин развернул кампанию по набору добровольцев, не только с особыми доплатами от правительства Москвы, но и заманивая маргиналов с периферии московской пропиской. Что тут скажешь, Москва не резиновая? Еще и как резиновая!
Чую скоро среди "коренных" москвичок приумножится количество вдов, с характерным вологодским говором и на белых "Ладах". Ну, а кто же откажется?
Прописка + статус "москвички" + выплата + белая "Лада" = просто тотальный профит! Ваня, иди воюй!