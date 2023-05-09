Как США расширяют номенклатуру оружия, поставляемую Украине

То есть, масштабы помощи не сокращаются. Украина получила вооружение на сумму больше любой страны НАТО, кроме самих США. Для осознания масштаба этой цифры – власти Украины накануне вторжения в 2021 году выделили на закупки вооружения всего 800 миллионов долларов.

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2. Снабжение тяжелого вооружения становится сбалансированным. Помимо артиллерии, американцы начали снабжение одних из самых дорогих своих наземных систем вооружения – зенитно-ракетных систем Patriot, танков Abrams, БМП Bradley.

США снабжают все основные виды вооружения своих наземных сил в Украину, то есть начали комплексное перевооружение наших сил обороны.

3. США не имеют больших запасов средств поражения и только разворачивают мощности производства. Поэтому они снизили объем поставок 155-миллиметровых снарядов, ракет Javelin и Stinger. США не могут увеличить поставки многих позиций.

Однако уменьшение поставок снарядов 155 калибра компенсируется расширением номенклатуры других средств поражения и высокоточного оружия, закупки артиллерийских и танковых снарядов советского образца, поставками минометов малого калибра, в частности трофейных иранских. Уменьшение поставок самих орудий объясняется увеличением координируемых поставок орудий от других стран НАТО.

4. Американцы комплексно усиливают возможности противовоздушной обороны Украины. Поставка систем дальнобойной противоракетной и противовоздушной обороны Patriot – это максимальный уровень доверия. Не менее важны поставки тактических машин типа Avenger для непосредственного прикрытия войск. Ведь и Patriot, и Avenger находятся на вооружении ВС США, так что к ним есть и запасы ракет, и ремонтное оборудование, и тренировочные центры.

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5. Впервые осуществляется снабжение полноценных комплектов современной техники батальонного и бригадного уровня для общевойскового наземного боя, танки, БМП, БТР, БА, инженерная техника всех типов, командно-разведывательные машины, логистическое обеспечение, транспортировка.

За первые 8 месяцев войны США поставили Украине не менее 1574 боевых бронированных и небронированных военных машин разных типов. За последние 7 месяцев Украина получила не менее 2567 боевых бронированных и небронированных военных машин всех типов.

США решили перевооружить Украину

6. Впервые американцы наращивают поставки дронов разных типов, в частности разведывательных квадрокоптеров. Развертывание производства дронов и масштабов снабжения критически важно из-за высокой зависимости Украины от поставок из Китая. Для качественного преимущества Украина нуждается не только в средствах поражения и тяжелой боевой технике, но и в масштабных поставках дронов из стран НАТО.

США приняли стратегию за качественное и комплексное перевооружение Украины. Однако военная промышленность и ограниченные запасы вооружения не позволят в ближайшее время создать превосходство в вооружении над Россией.

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Развертывание военной промышленности позволит увеличить поставки критически важных средств поражения не ранее чем за 1 – 2 года. НАТО имеет несравненно более высокий оборонный потенциал, но это позволит создать количественное преимущество только на более значительной дистанции.

Поэтому Украина должна учиться применять оружие НАТО и применять тактику, которая способствует сохранению живой силы и боевой техники до тех пор, пока НАТО не станет увеличивать поставки критически важных средств поражения и дронов.