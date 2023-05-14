Путін хоче, щоб переможців не було

Путін не має шансів на перемогу, бо перемога – це мир, кращий за попередній. Шматок української землі в зубах не робить мир для Росії кращим, ніж станом на січень 2022 року.

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Суходільний коридор в Крим не вартий розгромленої кадрової армії, розтрощених державних фінансів, зруйнованої економіки та міжнародної ізоляції. А головне – втрати перспективи бути третім полюсом у триполюсному світі.

Чого тоді прагне Путін? Відповідь очевидна – він прагне української поразки.

Бувають війни, коли одна сторона здобуває перемогу, а інша – зазнає поразки. Ми звикли всі війни міряти такою міркою. Але бувають і війни, коли всі сторони зазнають поразки, а переможців нема. Згадайте Першу світову на східному театрі воєнних дій: Німецька, Австро-Угорська та Російська імперії – всі три зазнали поразки, переможців не було.

Російська поразка ще не означає української перемоги. Адже війна може завершитися нашою перемогою й російською поразкою, а може завершитися поразкою обох сторін. Для Путіна це не буде перемогою, але буде принаймні внутрішнім виправданням.

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Росіянам він може оголосити перемогу в будь-який момент незалежно від об'єктивних реалій, і вони (за невеликим виключенням) полегшено зітхнуть: "Все закінчилося, ми перемогли, живемо далі як без ризиків і незручностей, так і без образ і принижень, а ця "СВО" була лише епізодом, вартим забуття". Путін не має потреби зберігати обличчя.

Якою може бути перемога України

У Путіна немає жодного способу забезпечити собі перемогу. Але є принаймні чотири шляхи забезпечити українську поразку.

Перший шлях полягає у війні на виснаження. Він вірить, що Захід може втомитися, й українські ресурси закінчаться швидше, ніж російські.

Другий шлях полягає в заморожуванні конфлікту. Він вірить, що Захід та Схід разом можуть примусити Україну сісти за стіл перемовин і підписати заморожування за тим чи іншим сценарієм.

Третій шлях полягає в розколі українського суспільства. Він вірить, що завищені очікування призведуть до громадянського конфлікту між тими, хто за припинення війни, і тими, хто за продовження війни. Відсутність спільної візії перемоги та сильний інформаційний шум дійсно є ризикованими для України.

Четвертий шлях полягає у втраті Україною шансу на післявоєнне відновлення. Інерційний сценарій українського післявоєнного розвитку є поразкою України.

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Путін зазнав поразки, але ми ще не перемогли. Його мета – дотягнути нас до поразки. Наша мета – перемога. Перемога – це мир, кращий за попередній: відновлена Україна в ЄС і НАТО та деімперіалізована Росія, яка ніколи більше не має можливості загрожувати Україні.